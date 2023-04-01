Бальде — о матче с «Ахматом»: «Спартак» не смог реализовать свои моменты

Нападающий московского «Спартака» Кейта Бальде прокомментировал результат матча 21-го тура чемпионата России по футболу с грозненским «Ахматом».

«Думаю, что во втором тайме мы должны были забивать как минимум один гол. В первом сыграли не так хорошо. Жаль, что не реализовали свои моменты. Виноваты в этом сами. Где-то не повезло. Надо работать», — цитирует Бальде «Матч ТВ».

Игра на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 0:0.

«Спартак» набрал 41 очко и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. У «Ахмата» 33 очка и шестая позиция.

Ранее главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев заявил, что команде было сложно в матче со «Спартаком».