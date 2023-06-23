Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Кравцов: сейчас работа МОК подводит к тому, что Олимпийские игры начинают терять смысл

Короткая ссылка
Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов отреагировал на лишение признания Международной ассоциации бокса (IBA) Международным олимпийским комитетом (МОК).
Кравцов: сейчас работа МОК подводит к тому, что Олимпийские игры начинают терять смысл
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Ранее коррупция в организации была огромная, при этом сама AIBA была нищенская. Руководство не помогало другим странам. Но тогда МОК это не интересовало. С Кремлёвым сейчас разные страны получают финансовые дотации. Когда такое было, чтобы IBA организовывала бедным странам выезд на соревнования, если они сами не могли это себе позволить. Это и тренировочные лагеря, приезжают страны, которые не могут тренироваться в нормальных условиях. Не говорю уже про призовые. И сейчас боксёры и тренеры после успешного выступления могут создать материальную базу на будущее. Ведётся борьба с коррупцией в судействе. Сколько было сделано! Для спортсменов сделано очень много. Уровень IBA ушёл вверх. Люди понимают, за что боксируют и куда идут. Руководство помогает даже на уровне бытовых проблем. Представители других федераций даже завидуют боксёрам. И сейчас мы получаем от МОК гранату в спину. Как может что-то расследовать тот орган, который сам коррумпирован? Я про МОК. Ведь основная коррупция происходит на Олимпиадах. У Баха в Рио-де-Жанейро это происходило, но он ничего не сделал, чтобы это предотвратить. А сейчас решил бороться с самой успешной международной федерацией.
У нас уже выработан иммунитет к подобным решениям. Мы в таком состоянии с 2014 года. Конечно, все хотят выступить на Олимпиаде. Но сейчас работа МОК подводит к тому, что Игры начинают терять смысл. Честности и открытости, взаимоуважения там нет. Если этого нет, то зачем Олимпиада нам вообще нужна?» — сказал Кравцов на пресс-конференции.

Ранее Татьяна Кириенко заявила, что российские боксёры будут выступать только на равных условиях допуска с другими странами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить