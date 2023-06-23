Кравцов: сейчас работа МОК подводит к тому, что Олимпийские игры начинают терять смысл

Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов отреагировал на лишение признания Международной ассоциации бокса (IBA) Международным олимпийским комитетом (МОК).

«Ранее коррупция в организации была огромная, при этом сама AIBA была нищенская. Руководство не помогало другим странам. Но тогда МОК это не интересовало. С Кремлёвым сейчас разные страны получают финансовые дотации. Когда такое было, чтобы IBA организовывала бедным странам выезд на соревнования, если они сами не могли это себе позволить. Это и тренировочные лагеря, приезжают страны, которые не могут тренироваться в нормальных условиях. Не говорю уже про призовые. И сейчас боксёры и тренеры после успешного выступления могут создать материальную базу на будущее. Ведётся борьба с коррупцией в судействе. Сколько было сделано! Для спортсменов сделано очень много. Уровень IBA ушёл вверх. Люди понимают, за что боксируют и куда идут. Руководство помогает даже на уровне бытовых проблем. Представители других федераций даже завидуют боксёрам. И сейчас мы получаем от МОК гранату в спину. Как может что-то расследовать тот орган, который сам коррумпирован? Я про МОК. Ведь основная коррупция происходит на Олимпиадах. У Баха в Рио-де-Жанейро это происходило, но он ничего не сделал, чтобы это предотвратить. А сейчас решил бороться с самой успешной международной федерацией.

У нас уже выработан иммунитет к подобным решениям. Мы в таком состоянии с 2014 года. Конечно, все хотят выступить на Олимпиаде. Но сейчас работа МОК подводит к тому, что Игры начинают терять смысл. Честности и открытости, взаимоуважения там нет. Если этого нет, то зачем Олимпиада нам вообще нужна?» — сказал Кравцов на пресс-конференции.

Ранее Татьяна Кириенко заявила, что российские боксёры будут выступать только на равных условиях допуска с другими странами.