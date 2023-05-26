Свищёв: ни один российский атлет не подпишет бумагу против собственной страны
«Спортсмен не должен заниматься политикой. Наших спортсменов должны допускать без всяких дополнительных условий. И ни один наш спортсмен не подпишет какие-либо документы или бумаги против своей страны», — цитирует Свищёва ТАСС.
28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.
Ранее Станислав Поздняков заявил, что любой атлет, который выступал на международных турнирах в составе сборной России, при смене гражданства и желании участвовать в Олимпиаде должен получить согласие ОКР.