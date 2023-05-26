Свищёв: ни один российский атлет не подпишет бумагу против собственной страны

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв дал понять, что ни один российский спортсмен не подпишет декларацию или иной документ против собственной страны.

«Спортсмен не должен заниматься политикой. Наших спортсменов должны допускать без всяких дополнительных условий. И ни один наш спортсмен не подпишет какие-либо документы или бумаги против своей страны», — цитирует Свищёва ТАСС.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее Станислав Поздняков заявил, что любой атлет, который выступал на международных турнирах в составе сборной России, при смене гражданства и желании участвовать в Олимпиаде должен получить согласие ОКР.