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Поздняков: любой атлет при смене спортивного гражданства должен получить согласие ОКР

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что любой атлет, который выступал на международных турнирах в составе сборной России, при смене гражданства и желании участвовать в Олимпиаде должен получить согласие ОКР.
Поздняков: любой атлет при смене спортивного гражданства должен получить согласие ОКР
  • РИА Новости

«Мы говорим о правилах, которые существуют во всем мире и должны применяться ко всем спортсменам вне зависимости от их национальной принадлежности», - приводит слова Позднякова «Матч ТВ».

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее Поздняков предупредил спортсменов, собирающихся менять гражданство.

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