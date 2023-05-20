Поздняков: любой атлет при смене спортивного гражданства должен получить согласие ОКР
- РИА Новости
«Мы говорим о правилах, которые существуют во всем мире и должны применяться ко всем спортсменам вне зависимости от их национальной принадлежности», - приводит слова Позднякова «Матч ТВ».
28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.
Ранее Поздняков предупредил спортсменов, собирающихся менять гражданство.