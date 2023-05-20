Поздняков: любой атлет при смене спортивного гражданства должен получить согласие ОКР

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что любой атлет, который выступал на международных турнирах в составе сборной России, при смене гражданства и желании участвовать в Олимпиаде должен получить согласие ОКР.

«Мы говорим о правилах, которые существуют во всем мире и должны применяться ко всем спортсменам вне зависимости от их национальной принадлежности», - приводит слова Позднякова «Матч ТВ».

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее Поздняков предупредил спортсменов, собирающихся менять гражданство.