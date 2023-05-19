Поздняков предупредил спортсменов, собирающихся менять гражданство
- РИА Новости
«Без одобрения ОКР спортсмен, которого удастся перетянуть в другую страну, не сможет выступить на Играх в ближайшие годы», — написал Поздняков в Telegram-канале.
28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.
Ранее Поздняков прокомментировал критерии Международного олимпийского комитета (МОК) для допуска российских спортсменов к участию в соревнованиях.