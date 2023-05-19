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Поздняков предупредил спортсменов, собирающихся менять гражданство

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков предупредил россиян, которые собираются менять спортивное гражданство в ближайшие годы.
Поздняков предупредил спортсменов, собирающихся менять гражданство
  • РИА Новости

«Без одобрения ОКР спортсмен, которого удастся перетянуть в другую страну, не сможет выступить на Играх в ближайшие годы», — написал Поздняков в Telegram-канале.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее Поздняков прокомментировал критерии Международного олимпийского комитета (МОК) для допуска российских спортсменов к участию в соревнованиях.

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