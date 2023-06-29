Главная сенсация церемонии: Симашев был выбран под шестым номером на драфте НХЛ, Мичков — под седьмым

Дмитрий Симашев сенсационно обошёл Матвея Мичкова на драфте НХЛ. Хоккеист «Локомотива» был выбран «Аризоной» под общим шестым номером, благодаря чему стал самым высоко оценённым российским защитником в XXI веке. Он опередил удостоившихся признания на ярмарках талантов 2015 и 2016 годов Ивана Проворова и Михаила Сергачёва. В свою очередь, форвард СКА отправится в «Филадельфию», а в рамках первого раунда лотереи свои новые команды также узнали Даниил Бут и Михаил Гуляев.

В преддверии ежегодного драфта НХЛ одна из главных интриг заключалась не в том, кто будет выбран под первым номером, а в том, насколько быстро свою будущую команду узнает Матвей Мичков. За несколько недель до церемонии в СМИ всё чаще появлялась информация о сложном характере российского хоккеиста и его отказе общаться с потенциальными работодателями. Влиял на котировки и его действующий контракт со СКА до 2026 года. И хотя многие эксперты упорно продолжали называть форварда одним из главных талантов нынешней ярмарки, они не исключали, что попасть в топ-10 ему не удастся.

Тем не менее запоминающиеся события стали происходить буквально с самого начала мероприятия. Нет, «Чикаго» не стал делать глупостей и взял Коннора Бедарда, которого считают главным талантом своего поколения и игроком, способным встать в один ряд с Сидни Кросби и Коннором Макдэвидом. А вот «Анахайм» удивил. Подавляющее большинство североамериканских журналистов заранее отправили туда канадца Адама Фантилли, по его собственным словам, позвавшего на церемонию около 100—125 гостей. И все они были вынуждены смотреть на то, как калифорнийцы проходят мимо него, связывая будущее клуба со шведом Лео Карлссоном. Возможно, именно они встретили объявление генерального менеджера «Дакс» Пэта Вербика оглушительным гулом.

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В итоге вместо солнечной Калифорнии Фантилли поедет в Огайо, где станет одной из главных надежд «Коламбуса». В «Сан-Хосе» ушёл Уилл Смит, ставший первым выбранным на нынешнем драфте американцем. Удивил «Монреаль», внезапно остановившийся на кандидатуре Давида Рейнбахера. Прошлый сезон 18-летний австрийский защитник провёл во взрослой команде швейцарского «Клотена», где отметился тремя голами и 19 передачами в 46 встречах регулярного чемпионата. При этом он не входил в число главных претендентов на попадание в верхнюю пятёрку драфта.

Судя по всему, вердикт менеджмента «Канадиенс» немного вывел из равновесия их главную звезду последних лет, результатом чего стал забавный момент. Озвучивать имя новобранца было доверено легендарному Кэри Прайсу, но если с именем тот справился, то фамилию назвать смог только после подсказки. Правда, впоследствии голкипер поспешил извиниться перед Рейнбахером в социальных сетях.

Но если решение «Монреаля» сделать ставку на Давида удивило многих, то выбор «Аризоны» и вовсе поверг в шок. В то время как Рейнбахер стал третьим австрийским представителем в топ-10 драфта за последние четыре года (помимо него, этой чести удостаивались Марко Росси и Марко Каспер), Дмитрий Симашев стал самым высоко оценённым на драфте российским защитником в XXI веке. По этому показателю он обошёл выбранного «Филадельфией» под седьмым номером Ивана Проворова, а также Михаила Сергачёва (девятый) и Павла Минтюкова (десятый), в своё время приглянувшихся «Монреалю» и «Анахайму» соответственно. За всю историю выше были оценены лишь Олег Твердовский, Андрей Зюзин и Виталий Вишневский.

Это стало крайне неожиданным шагом со стороны «Койотс» и одним из главных прорывов ярмарки. Ведь за несколько дней до мероприятия никто не прочил защитнику ярославского «Локомотива» места даже в верхней двадцатке. В то время как обозреватель TSN Крэйг Баттон и журналист Sportsnet Сэм Косентино видели его в числе первых 30 и предсказывали переезд в Торонто или Нэшвилл, коллега последнего Джейсон Букала и вовсе ожидал увидеть его в «Колорадо». Причём не под 27-м, а лишь под 31-м номером. Правда, агент россиянина Дэн Мильштейн признался, что ничуть не удивился итоговому положению своего клиента в списке.

«Это не такой большой шок. Все рейтинги драфта НХЛ — это работа диванных критиков. Мы понимали, что Дима — один из лучших защитников этого драфта. Год назад он дал мне обещание, что приедет в Северную Америку и без переводчика пройдёт собеседования с клубами НХЛ. Так он и сделал, пообщавшись со всеми свободно на английском языке, давал интервью по радио и телевидению, показал, какой он человек. За счёт этого он был сегодня вознаграждён. До драфт-пика я ему сказал, что его выберут, а он даже не поверил. Поэтому у него была такая реакция», — цитирует Мильштейна РИА Новости.

Действительно, доверием со стороны руководства «Аризоны» был удивлён не только сам Симашев, но и собравшиеся на арене в Нэшвилле болельщики, притихшие сразу после официального объявления. Наверняка похожим образом решение встретили и российские поклонники хоккея, не сомневавшиеся, что именно Мичков первым среди россиян узнает свой будущий коллектив. Но Матвею не пришлось долго ждать. Уже под седьмым номером его забрала «Филадельфия». Таким образом, рухнули надежды на его приход в «Вашингтон» и становление под присмотром Александра Овечкина и Евгения Кузнецова.

«Я очень счастлив, что оказался в «Филадельфии», у меня нет слов, это невероятные эмоции... Я думаю, что скоро (можно ждать меня в НХЛ. — RT), это моя мечта. Моя мечта — Кубок Стэнли», — сказал Мичков, к этому моменту уже успевший примерить свитер «Флайерз».

Как признался россиянин, до церемонии он дважды встречался с представителями клуба из Пенсильвании и понял, что там работают «отличные люди, классно разбирающиеся в хоккее». По его словам, уже в тот момент он почувствовал желание выступать именно за «Филадельфию». В свою очередь, без комплиментов в адрес новичка не обошёлся и генеральный менеджер команды Даниэль Бриер. По его словам, «Флайерз» не смог пройти мимо такого талантливого хоккеиста, а на решение клуба заполучить россиянина не сумел повлиять даже его оставшийся трёхлетний контракт со СКА.

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В итоге «Вашингтон» был вынужден довольствоваться американцем Райаном Леонардом, в то время как «Детройт» и «Сент-Луис» взяли канадца Нэйта Дэниелсона и словака Далибора Дворски соответственно, закрыв вопрос о представителях первой десятки драфта НХЛ 2023 года. Что касается первого раунда, то в общей сложности в его рамках были выбраны четверо россиян — в третий раз за последние шесть лет. Компанию Симашеву и Мичкову составили форвард «Локомотива» Даниил Бут (12-й) и защитник «Авангарда» Михаил Гуляев (31-й).

Благодаря этому произошло редкое событие: впервые за 21 год сразу два российских игрока обороны нашли свои коллективы в рамках первого раунда. В 2002-м такого доверия удостоились Денис Гребешков и Антон Бабчук, привлёкшие внимание «Лос-Анджелеса» и «Чикаго».

Причём Бут отправился к Симашеву в «Аризону», внезапно возведя её в статус самой лояльной к отечественным хоккеистам команды. И попутно заслужил высокую оценку со стороны как соотечественника, так и генерального менеджера «Койотс» Билла Армстронга. Тот восхитился его соревновательным духом и назвал «смесью Тейджа Томпсона и Алекса Така». Гуляев же попробует свои силы в составе обладателя Кубка Стэнли 2022 года «Колорадо». Адаптироваться там ему наверняка помогут Валерий Ничушкин и Александр Георгиев.