Агент Барбашёва прокомментировал новый контракт с «Вегасом»

Дэн Мильштейн, агент нападающего клуба «Вегас Голден Найтс» Ивана Барбашёва высказался о продлении контракта своего клиента с клубом.

«Мы сделали всё возможное, чтобы он остался в команде и подписал контракт на пять лет. Ваня выиграл уже второй Кубок Стэнли, но хочет побеждать ещё», — цитирует Мильштейна «Чемпионат».

Напомним, что Барбашёв попал в «Вегас» после обмена из «Сент-Луис Блюз» в феврале 2023 года. Команда выиграла Кубок Стэнли. Игрок стал двукратным победителем турнира.

В текущем сезоне российский нападающий набрал 18 (7 + 11) очков в 22 встречах.

Ранее сообщалось, что «Нью-Джерси» обменял Шаранговича в «Калгари» на Тоффоли.