«Нью-Джерси» обменял Шаранговича в «Калгари» на Тоффоли

Белорусский форвард «Нью-Джерси Дэвилз» Егор Шарангович перешёл в «Калгари Флэймз» в результате обмена.

Как сообщается на официальном сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в обратном направлении последовал канадский нападающий Тайлер Тоффоли.

Также «Нью-Джерси» получил выбор в третьем раунде драфта-2023.

В прошедшем сезоне 25-летний белорус набрал 30 (13 + 17) очков в 75 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф форвард сыграл три матча и не отметился результативными действиями.

Ранее стало известно, что «Даллас Старз» объявил о продлении контракта с российским нападающим Евгением Дадоновым.