«Филадельфия» выбрала Мичкова под седьмым номером в первом раунде драфта НХЛ

«Филадельфия Флайерз» выбрал российского нападающего Матвея Мичкова под седьмым номером в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2023 года.

AP