«Филадельфия» выбрала Мичкова под седьмым номером в первом раунде драфта НХЛ
- AP
Церемония прошла в Нэшвилле.
18-летний россиянин принадлежит СКА. Контракт нападающего с санкт-петербургским клубом действует до конца сезона-2025/26.
Прошедший сезон Мичков провёл на правах аренды в «Сочи», набрав 25 очков (11 голов + 14 передач) в 43 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Ранее сообщалось, что российский нападающий Иван Барбашёв продлил контракт с «Вегас Голден Найтс».