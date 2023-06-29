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«Филадельфия» выбрала Мичкова под седьмым номером в первом раунде драфта НХЛ

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«Филадельфия Флайерз» выбрал российского нападающего Матвея Мичкова под седьмым номером в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2023 года.
«Филадельфия» выбрала Мичкова под седьмым номером в первом раунде драфта НХЛ
  • AP

Церемония прошла в Нэшвилле.

18-летний россиянин принадлежит СКА. Контракт нападающего с санкт-петербургским клубом действует до конца сезона-2025/26.

Прошедший сезон Мичков провёл на правах аренды в «Сочи», набрав 25 очков (11 голов + 14 передач) в 43 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Ранее сообщалось, что российский нападающий Иван Барбашёв продлил контракт с «Вегас Голден Найтс».

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