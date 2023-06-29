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Мичков: думаю, отец гордился бы мной

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Выбранный «Филадельфия Флайерз» в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2023 года российский нападающий Матвей Мичков отметил вклад своего отца в его карьеру.
Мичков: думаю, отец гордился бы мной
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Технику броска мне ставил отец, благодаря которому я здесь. Это была мечта папы. Думаю, отец гордился бы мной. Надеюсь, что все его и мои труды будут ненапрасны», — приводит слова Мичкова сайт клуба.

По словам нападающего, его всегда вдохновляла семья.

«Папа, мама и брат находились рядом на протяжении всей моей карьеры. Я им очень благодарен. Горд, что у меня есть такие родители. Я их очень сильно люблю. Без них этого ничего бы не было», — сказал он.

18-летний россиянин был выбран «Филадельфией» под седьмым номером в первом раунде драфта НХЛ, который прошёл в Нэшвилле 29 июня. В апреле его отец Андрей Мичков был найден мёртвым в пруду на федеральной территории «Сириус».

Ранее сообщалось, что четыре российских хоккеиста выбраны в первом раунде драфта НХЛ 2023 года.

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