Мичков: думаю, отец гордился бы мной
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«Технику броска мне ставил отец, благодаря которому я здесь. Это была мечта папы. Думаю, отец гордился бы мной. Надеюсь, что все его и мои труды будут ненапрасны», — приводит слова Мичкова сайт клуба.
По словам нападающего, его всегда вдохновляла семья.
«Папа, мама и брат находились рядом на протяжении всей моей карьеры. Я им очень благодарен. Горд, что у меня есть такие родители. Я их очень сильно люблю. Без них этого ничего бы не было», — сказал он.
18-летний россиянин был выбран «Филадельфией» под седьмым номером в первом раунде драфта НХЛ, который прошёл в Нэшвилле 29 июня. В апреле его отец Андрей Мичков был найден мёртвым в пруду на федеральной территории «Сириус».
Ранее сообщалось, что четыре российских хоккеиста выбраны в первом раунде драфта НХЛ 2023 года.