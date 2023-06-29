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Четыре российских хоккеиста выбраны в первом раунде драфта НХЛ 2023 года

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Россияне Даниил Бут, Михаил Гуляев, Матвей Мичков и Дмитрий Симашёв выбраны в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2023 года.
Четыре российских хоккеиста выбраны в первом раунде драфта НХЛ 2023 года
  • AP

Церемония прошла в Нэшвилле.

Нападающего Мичкова под седьмым номером выбрал «Филадельфия Флайерз».

Защитник Симашёв стал лучшим российским хоккеистом на драфте НХЛ-2023, после того как его выбрал «Аризона Койотис». При этом «Койотис» под 12-м номером также выбрал нападающего Бута.

Последним из россиян в первом раунде драфта стал защитник Гуляев, который был выбран под 31-м номером «Колорадо Эвеланш».

Ранее сообщалось, что «Аризона» выбрала двух россиян в первом раунде драфта НХЛ 2023 года.

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