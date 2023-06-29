Мичков заявил, что счастлив оказаться в «Филадельфии»

Российский нападающий Матвей Мичков прокомментировал результаты драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ), по итогам которого был выбран «Филадельфией Флайерз» под седьмым номером в первом раунде.

«Я очень счастлив, что оказался в «Филадельфии». Невероятные эмоции. Когда меня ждать в НХЛ? Очень скоро. Это моя мечта. Это многое значит для меня. Моя мечта — Кубок Стэнли», — приводит слова Мичкова РИА Новости.

Права на Мичкова в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) принадлежат петербургскому СКА. Контракт рассчитан до сезона-2025/26. В минувшем сезоне 18-летний россиянин выступал за «Сочи» на правах аренды. В составе «леопардов» хоккеист провёл 27 встреч, в которых набрал 20 очков. Всего в КХЛ у него 43 матча и 25 очков.

Ранее четыре российских хоккеиста выбраны в первом раунде драфта НХЛ 2023 года.