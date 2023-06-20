Интерес «Вашингтона», слухи о сложном характере и сравнение с Бедардом: Мичков готовится к драфту НХЛ

Матвей Мичков подходит к драфту НХЛ в статусе одного из главных талантов своего поколения. По уровню одарённости многие эксперты ставят его на второе место среди участников лотереи, котируя выше лишь Коннора Бедарда, а главными претендентами на нападающего называют «Сан-Хосе» и «Вашингтон». При этом в СМИ ходят слухи о непростом характере россиянина, из-за чего многие клубы могут пройти мимо перспективного снайпера, а он сам может быть выбран за пределами первой десятки.

Чуть более недели остаётся до ежегодной церемонии драфта НХЛ, на которой решится судьба одного из самых ярких российских талантов последних лет. Нападающего СКА Матвея Мичкова уже долгое время называют одним из самых перспективных хоккеистов планеты и даже сравнивают с Александром Овечкиным, восхищаясь его исключительными атакующими навыками и великолепным броском. Но чем ближе мероприятие, тем больше разговоров о том, что россиянину будет крайне сложно не только повторить достижение своего соотечественника и уйти под первым номером, но и попасть хотя бы в первую десятку.

Лидер будущей «ярмарки» определён уже давно. Коннор Бедард считается главной звездой поколения и практически гарантированно отправится в имеющий право первого выбора на драфте «Чикаго». Благо проводящему перестройку клубу нужен яркий форвард, готовый стать его символом и локомотивом в ближайшие пару десятков лет, а сам канадец косвенно связан с франшизой. В 1949—1951 годах цвета «Блэкхокс» защищал его родственник Джеймс Бедард, записавший на свой счёт два очка в 22 матчах в НХЛ.

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Но если Мичкову было бы крайне трудно конкурировать с официально обладающим статусом «исключительного игрока» Бедардом (что даёт право молодым хоккеистам выступать в ведущих юниорских лигах Канады с 15 лет), то с другими он вполне мог посоперничать. В отличие от того же Адама Фантилли и Уилла Смита, он мог похвастаться опытом выступления во взрослой лиге — КХЛ, где ему противостояли не сверстники, а возрастные атлеты, имеющие над ним серьёзное превосходство как в опыте, так и в «физике». И хотя Матвей не был главной звездой лиги, он завершил минувший регулярный чемпионат с достойными показателями. Если за СКА он не отметился набранными очками, то в 27 встречах за «Сочи» отметился 20 (9 + 11) и стал четвёртым бомбардиром команды. И это при том, что превзошедшие его Амир Гараев (5 + 18), Артём Николаев (12 + 14) и Артур Тянулин (13 + 17) провели минимум в два раза больше матчей.

Казалось бы, всё это позволяет считать его одним из фаворитов драфта наравне с Бедардом, но в последнее время многие сомневаются в том, что россиянина выберут хотя бы в десятке. И причина тому не только в продолжительном контракте со СКА, из-за чего россиянин сумеет перебраться за океан лишь в 2026 году, и сложной геополитической обстановке в мире, что отчасти отпугивает многие клубы НХЛ. В последнее время активно обсуждается непростой характер Мичкова, из-за чего его котировки могут заметно понизиться.

Одним из первых об этой проблеме рассказал прославленный российский форвард Андрей Николишин, занимающий должность скаута в «Вашингтон Кэпиталз». В эфире YouTube-канала «Скользкий лёд» он в очередной раз восхитился навыками Мичкова, но не обошёл стороной и околоспортивные моменты, подпортившие его впечатление о юной звезде.

«Для меня он по мастерству — первый или второй (на драфте. — RT). Но по характеру, по отношению к партнёрам по команде, тренерскому штабу, к менеджменту, болельщикам — человек сейчас упал очень низко в глазах всех скаутов, всех менеджеров. Это никак не связано с трагедией (смертью его отца)... Информация собирается полноценная об игроке — о том, как он разговаривает с партнёрами, как общается с тренерами, как себя ведёт вне льда. И здесь Матвей... Можно раскрыть многие нюансы. Могу показать переписку, когда я хотел с ним встретиться и, будучи скаутом, задать несколько вопросов, сделать интервью, как он отвечает. Я такого неуважения в жизни не видел к другим людям», — признался Николишин.

Впоследствии эта информация нашла подтверждение в словах других представителей хоккейного сообщества. Так, в подкасте 32 Thoughts известный журналист Эллиот Фридман заявил, что некоторые коллективы якобы не смогли пообщаться с Мичковым, причём в их число вошли даже те представители, кто ради этого отправился в Россию. Нападающему назначали встречу, но тот не выражал заинтересованности в беседе, а возможность поговорить с ним появлялась исключительно после матчей. И это заставило функционеров задуматься о наличии списка команд, где сам Матвей хотел бы оказаться.

О манере поведения Мичкова вскользь высказался и руководитель одного из клубов НХЛ, пожелавший остаться неназванным. По его словам, на драфте он бы прошёл мимо Мичкова, отметив также его проблемы с катанием и односторонность. При этом ещё один функционер лиги счёл чрезмерной шумиху вокруг Матвея, именуемого самым перспективным российским хоккеистом со времён Овечкина. По его словам, по уровню таланта он ближе к Владимиру Тарасенко. В 2010-м тот был выбран «Сент-Луис Блюз» под общим 16-м номером, а девять лет спустя принёс ему первый Кубок Стэнли в истории.

Сомнения в попадании Мичкова в верхнюю десятку на драфте НХЛ выразил и известный агент Алексей Дементьев. Пусть и не подтвердил слухи о его сложном характере и назвал прекрасным хоккеистом, который может делать разницу практически в любом матче.

«Не думаю, что Матвей будет выбран в топ-10 драфта. Хотя шанс, конечно, есть. А то, что говорят, что Мичков с кем-то не разговаривает, кто-то не мог ему дозвониться, кому-то что-то про него не нравится... Я лично общался с ним один раз, и никаких нареканий у меня не было. Совершенно спокойно и адекватно вели беседу. Много было случаев, когда игроки — не только россияне и европейцы, но и североамериканцы — не общались с теми или иными командами. Очень важно создать впечатление непроблемного игрока, с которым хотят и могут контактировать другие клубы», — цитирует Дементьева «РБ Спорт».

Разделяет мнение Дементьева журналист «Матч ТВ» Павел Лысенков. По его словам, были случаи, когда форвард не шёл на контакт, но делать из этого далекоидущие выводы не стоит.

«Со своей стороны скажу, что, сколько я ни брал интервью у Матвея Мичкова (последний раз это было в мае после серии с белорусами), он всегда производил на меня впечатление вежливого и вдумчивого парня. Да, слегка закрытый. Да, не совсем фактурный. Но не резкий, не грубый, не хамло. Да, Матвей не всегда готов к интервью. Бывало, что я не брал его или переносил. Но я уважал его как личность, пусть даже парню было тогда 16 лет. И, как журналист, я подстраивался под ситуации», — написал Лысенков в своём Telegram-канале.

Не видит рисков в приглашении Мичкова и аналитик TSN Крэйг Баттон. Да, тот сумеет перебраться за океан не раньше 2026 года, но некоторым командам он и не нужен прямо сейчас. Например, тому же «Анахайму», находящемуся на раннем этапе становления. При этом эксперт назвал Матвея более хитрым хоккеистом по сравнению с Бедардом и выделил его умение бросать.

В пользу кандидатуры Мичкова свой голос отдал и журналист The Athletic Кори Пронман. По его мнению, выбирая между ним и Лео Карлссоном, он бы остановился на россиянине, обладающем уникальными атакующими и снайперскими навыками. И это при том, что сейчас шведу прочат место в топ-3 драфта и оценивают его выше других хоккеистов, рождённых за пределами Северной Америки.

Таким образом, на данный момент вряд ли возможно предсказать, насколько высоко Мичкова оценят на драфте НХЛ и сумеет ли он повторить достижение Андрея Свечникова, пропустившего вперёд лишь Расмуса Далина в 2018 году. Но если верить источникам, на фоне всевозможных слухов интерес к россиянину всё равно остаётся высоким. По сведениям TSN, до начала мероприятия форвард проведёт встречи с представителями нескольких клубов НХЛ, после чего вполне может улучшить свои позиции.

И тем самым пробиться если не в верхнюю пятёрку, то в десятку драфта. Как рассказал «Матч ТВ» близкий к клубам НХЛ источник, главным претендентом на Мичкова называется «Кэпиталз», где тот может стать продолжателем традиций Овечкина.

«Мичков уйдёт в «Вашингтон» — вот увидите. Столичный клуб однозначно возьмёт его. Никого не смутит, что Матвей отшил представителей команд НХЛ, которые приезжали к нему в Россию. Не хочет — не общается. Мичков ещё на три года принадлежит СКА. Он зависимый в этом смысле: ему в клубе сказали не говорить с заокеанскими представителями — вот он и не говорит. На самом деле, это понятно уже по очереди команд, кто за кем выбирает. В первые три пика Мичков не попадёт, потому что у него контракт ещё на три года в России. Понятно, что Коннор Бедард уйдёт в «Чикаго» и что сразу доступны Адам Фантилли, Лео Карлссон, Уилл Смит. Они проще, чем Мичков, которого ещё надо дождаться», — сказал источник.

По его словам, нападающий вряд ли окажется в «Монреале», «Аризоне» или «Филадельфии», а помешать «Вашинтону» забрать его может лишь «Сан-Хосе».

«По одарённости Мичков — номер два на драфте, но так высоко его не возьмут. Он уйдёт в районе восьмого номера, который принадлежит «Вашингтону». Есть только один конкурент у «Кэпиталз» — «Сан-Хосе», который сделает выбор четвёртым. Потому что владелец клуба очень любит российский хоккей и он фанат Игоря Ларионова. Если случится сенсация и «Вашингтон» пройдёт мимо, то 100% это будет «Ванкувер». Но, по моей информации, «Кэпиталз» серьёзно нацелен на Мичкова. Тем более есть фактор Александра Великого — Овечкин доставит этого пацана в столичную команду, когда будет надо», — добавил эксперт.

И переезд в столицу США в перспективе может стать отличным вариантом для Матвея. Ведь атлету необходимо не просто оказаться в числе первых номеров лотереи, но и попасть в команду, где ему будут доверять и связывать с ним будущее. Однажды в «Вашингтоне» уже сделали ставку на молодого россиянина и получили в своё распоряжение одного из лучших голеадоров в истории хоккея. Не исключено, что попытаются провернуть нечто подобное ещё раз.

«Конечно, в «Кэпиталз» практически идеальные условия для Мичкова, чтобы начать свой путь в НХЛ. Когда в команде есть такие авторитеты и наставники, как Овечкин и Кузнецов, появляется дополнительная уверенность в своей игре. Думаю, в «Вашингтоне» будут рады Мичкову. Там умеют работать с россиянами. Мичков — очень многогранный игрок. Он может помочь на любом участке площадки, поэтому за него будут бороться все команды на драфте», — цитирует Sport24 обладателя Кубка Стэнли в составе «Колорадо» Валерия Каменского.