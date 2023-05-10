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Дементьев — о драфте НХЛ: не думаю, что Мичков будет выбран в первой пятёрке

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Известный хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев порассуждал на тему будущего драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Дементьев — о драфте НХЛ: не думаю, что Мичков будет выбран в первой пятёрке
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«В этом году ожидается очень хороший драфт. Будет представлена целая россыпь очень серьёзных игроков, так что выбор для клубов будет большой. Но я не думаю, что Матвей Мичков будет выбран в первой пятёрке. И есть сомнения, что он будет выбран даже в десятке. Дело в том, что у клубов, которые представлены в первой пятёрке, есть свои тонкости. Предыдущие драфты они провели очень хорошо и достаточно насытили свои составы талантливыми и молодыми игроками», — заявил Дементьев RT.

По его мнению, проблема в том, что они не могут дать им возможности сыграть.

«И такие клубы, как «Анахайм, «Коламбус», «Сан-Хосе», могут провести обмен. А учитывая, что у Матвея очень большой контракт в России, они не станут втягиваться в эту историю и будут решать свои сиюминутные проблемы, драфтуя североамериканский хоккеистов, либо тех, которые будут доступны к подписанию в ближайшие годы», — отметил Дементьев.

Эксперт подчеркнул, что особенно эта ситуация затрагивает «Коламбус», у которого в составе и так много россиян.

«Они не будут брать ещё одного. А что касается интереса «Сан-Хосе», то тоже сомнительно, что акулы возьмут Мичкова. Они в своё время сильно обожглись на подписании наших хоккеистов. Так что, я думаю, основная ставка будет на североамериканских хоккеистов. А для Матвея будет очень сложной задачей попасть даже в топ-10», — сказал Дементьев.

Ранее Дементьев заявил, что Мичкову не стоит уезжать в НХЛ этим летом.

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