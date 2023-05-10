Дементьев — о драфте НХЛ: не думаю, что Мичков будет выбран в первой пятёрке

Известный хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев порассуждал на тему будущего драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«В этом году ожидается очень хороший драфт. Будет представлена целая россыпь очень серьёзных игроков, так что выбор для клубов будет большой. Но я не думаю, что Матвей Мичков будет выбран в первой пятёрке. И есть сомнения, что он будет выбран даже в десятке. Дело в том, что у клубов, которые представлены в первой пятёрке, есть свои тонкости. Предыдущие драфты они провели очень хорошо и достаточно насытили свои составы талантливыми и молодыми игроками», — заявил Дементьев RT.

По его мнению, проблема в том, что они не могут дать им возможности сыграть.

«И такие клубы, как «Анахайм, «Коламбус», «Сан-Хосе», могут провести обмен. А учитывая, что у Матвея очень большой контракт в России, они не станут втягиваться в эту историю и будут решать свои сиюминутные проблемы, драфтуя североамериканский хоккеистов, либо тех, которые будут доступны к подписанию в ближайшие годы», — отметил Дементьев.

Эксперт подчеркнул, что особенно эта ситуация затрагивает «Коламбус», у которого в составе и так много россиян.

«Они не будут брать ещё одного. А что касается интереса «Сан-Хосе», то тоже сомнительно, что акулы возьмут Мичкова. Они в своё время сильно обожглись на подписании наших хоккеистов. Так что, я думаю, основная ставка будет на североамериканских хоккеистов. А для Матвея будет очень сложной задачей попасть даже в топ-10», — сказал Дементьев.

Ранее Дементьев заявил, что Мичкову не стоит уезжать в НХЛ этим летом.