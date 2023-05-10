Дементьев: Мичкову не стоит уезжать в НХЛ этим летом

Известный хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев рассказал о перспективах молодых игроков после драфта в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Стоит ли Матвею Мичкову уезжать в НХЛ этим летом, если появится такая возможность? Категорически нет. Потому что рассматривать всерьёз Национальную хоккейную лигу нужно только с 22 лет.

Лишь два первых номера драфта за последние десять лет смогли сразу заиграть в лиге. Это Остон Мэттьюс из «Торонто» и Коннор Макдэвид из «Ойлерз». Все остальные первые и вторые номера с большим трудом смогли конкурировать в своих клубах в таком юном возрасте.

Так что рубеж в 21-22 года очень важен для созревания спортсмена, как в физическом, так и в моральном плане, для постоянной и уверенной игры на таком уровне. Тот же Овечкин поехал в «Вашингтон» в 21 год и сделал это после молодёжного чемпионата мира. Поэтому Матвей сперва должен закрепиться в основе своего клуба в КХЛ», — сказал Дементьев RT.

Ранее сообщалось, что «Сан-Хосе» выберет Мичкова в первом раунде драфта НХЛ.