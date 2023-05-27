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В The Athletic назвали Мичкова уникальным хоккеистом

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Журналисты The Athletic Кори Пронман и Скотт Уилер высоко оценили перспективы нападающего СКА Матвея Мичкова в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
В The Athletic назвали Мичкова уникальным хоккеистом
  • Gettyimages.ru

«Мичков неуловим в своём катании, но имеет среднюю скорость и является односторонним нападающим. Как мне кажется, он может стать звездой», — заявил Пронман.

«Сейчас в НХЛ нет игроков, подобных Мичкову по комплекции, однако в НХЛ играет не так много игроков с таким статистическим профилем, как у россиянина», — отметил Уилер.

По информации СМИ «Сан-Хосе Шарск» выберет Мичкова в первом раунде драфта НХЛ.

Ранее сообщалось, что Мичков вошёл в топ-5 рейтинга драфта НХЛ по версии Sportsnet.

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