Хоккеист СКА Мичков вошёл в топ-5 рейтинга драфта НХЛ по версии Sportsnet

Выступающий в «Сочи» на правах аренды форвард СКА Матвей Мичков вошёл в топ-5 рейтинга драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии Sportsnet.

На первом месте расположился Коннор Бедард из канадской молодёжной команды «Реджайна Пэтс». Также в топ попали Адам Фантилли, швед Лео Карлссон и американец Уилл Смит.

Первый раунд драфта лиги состоится в Нэшвилле 28 июня.

По итогам драфт-лотереи «Сан-Хосе Шаркс» получил право четвёртого выбора на драфте 2023 года.

Как сообщает The Athletic, «Сан-Хосе» использует свою первую возможность в пользу драфт-пика 18-летнего россиянина.

Ранее известный хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев рассказал о перспективах молодых игроков после драфта в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).