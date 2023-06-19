Каменский: за Мичкова на драфте НХЛ будут бороться все команды

Обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский высказал мнение, что на драфте за нападающего СКА Матвея Мичкова будут бороться все команды НХЛ.

«Конечно, в «Кэпиталз» практически идеальные условия для Мичкова, чтобы начать свой путь в НХЛ. Когда есть в команде такие авторитеты и наставники, как Овечкин и Кузнецов, появляется дополнительная уверенность в своей игре», — цитирует Каменского Sport24.

Он также подчеркнул, что в «Кэпиталз» будут рады видеть молодого нападающего. По его словам, в клубе умеют работать с российскими хоккеистами.

«Мичков — очень многогранный игрок, он может помочь на любом участке площадки, поэтому за него будут бороться все команды на драфте», — заключил Каменский.

Драфт-2023 пройдёт с 28 по 29 июня в Нэшвилле. Мичков входит в первую пятёрку списка новичков.

Нападающий в сезоне-2022/23 выступал за «Сочи», в составе которого он сыграл 27 матчей в регулярном чемпионате и набрал 20 очков (11 + 9).

Ранее в The Athletic назвали Мичкова уникальным хоккеистом.