Sportsnet: Мичков отказался от общения с некоторыми клубами НХЛ перед драфтом
18-летний российский форвард пытается повлиять на выбор клубов, чтобы по итогам драфта попасть в понравившуюся ему команду, написал Фридман с своей колонке.
Драфт-2023 пройдёт с 28 по 29 июня в Нэшвилле. Мичков входит в первую пятёрку списка новичков.
Нападающий в сезоне-2022/23 выступал за «Сочи», в составе которого он сыграл 27 матчей в регулярном чемпионате и набрал 20 очков (11 + 9).
Ранее в The Athletic назвали Мичкова уникальным хоккеистом.