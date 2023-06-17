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Sportsnet: Мичков отказался от общения с некоторыми клубами НХЛ перед драфтом

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Журналист Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что нападающий петербургского СКА Матвей Мичков принял решение не выходить на контакт с некоторыми представителями команд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) перед драфтом 2023 года.

18-летний российский форвард пытается повлиять на выбор клубов, чтобы по итогам драфта попасть в понравившуюся ему команду, написал Фридман с своей колонке.

Драфт-2023 пройдёт с 28 по 29 июня в Нэшвилле. Мичков входит в первую пятёрку списка новичков.

Нападающий в сезоне-2022/23 выступал за «Сочи», в составе которого он сыграл 27 матчей в регулярном чемпионате и набрал 20 очков (11 + 9).

Ранее в The Athletic назвали Мичкова уникальным хоккеистом.



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