Падение котировок: почему Мичкова могут не выбрать в первой десятке драфта НХЛ

Матвея Мичкова называют одним из фаворитов драфта НХЛ, который пройдёт в конце июня в Нэшвилле. По мнению большинства экспертов, форвард СКА способен стать новой звездой и будет выбран не ниже чем под четвёртым номером. Однако существует ряд факторов, которые могут помешать 18-летнему таланту приблизиться к достижению Андрея Свечникова, ушедшего с драфта 2018 года сразу после Расмуса Далина.

В конце июня в Нэшвилле состоится событие, которое во многом предопределит путь развития ряда клубов НХЛ на ближайшие годы. По итогам очередного драфта множество молодых звёзд узнают, в каких командах им суждено будет начать своё выступление в заокеанской лиге. И одним из них станет российский нападающий Матвей Мичков, которого считают одним из самых «лакомых кусков».

На данный момент абсолютно все эксперты сходятся во мнении относительно будущего фаворита ярмарки талантов. Под первым номером с вероятностью в 99% будет выбран Коннор Бедард — двукратный победитель молодёжного чемпионата мира, в прошедшем сезоне настрелявший 71 гол и 72 передачи в 57 матчах регулярки за «Реджайна Пэтс», а впоследствии блеснувший и в плей-офф (10 + 10) Западной хоккейной лиги (WHL).

И хотя в нынешнем соревновательном году никто не смог составить и подобие конкуренции 17-летнему канадцу, он даже близко не смог подобраться к рекорду первенства в истории. Со 143 очками форвард показал лишь 53-й результат, заметно уступив обладателю достижения — Робу Брауну (76 + 136).

Но даже этот факт вряд ли заставит менеджмент «Чикаго» пройти мимо Бедарда. Он считается не только главным талантом нынешнего поколения и потенциальной суперзвездой калибра Коннора Макдэвида и Сидни Кросби, но также имеет определённые связи с «Блэкхоукс». Ведь ранее цвета клуба защищал Джеймс Бедард, который приходится Коннору прапрадядей. Этот факт делает его переезд в коллектив из Иллинойса довольно символичным.

Что касается остальных фаворитов будущей ярмарки, то большинство экспертов отдают вторую позицию в нём Адаму Фантилли — партнёру Бедарда по сборной Канады, также бравшему золото на завершившемся в январе МЧМ. Правда, сам уроженец Торонто вряд ли может занести себе тот турнир в актив. В семи встречах он набрал лишь пять (2 + 3) очков и не попал в даже в топ-30 бомбардиров.

Но яркое выступление в первенстве Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA) за университет Мичигана помогло ему подправить положение. Там он наколотил 30 голов, отдал 35 пасов и возглавил список бомбардиров, практически гарантировав себе билет в Анахайм по итогам драфта.

В отношении других звёздочек мнения расходятся. Так, портал Sportsnet ставит на третью строчку шведа Лео Карлссона, последние два года активно привлекавшегося к играм за «Эребру» из Шведской хоккейной лиги (SHL).

The Athletic и TSN же уверены, что «Коламбус» отдаст предпочтение американцу Уиллу Смиту, прикреплённому к программе развития национальной команды США. Там он защищал цвета сборной до 18 лет и отметился 51 голом и 76 передачами в 60 встречах. Однако четвёртое место чаще всего отдают Мичкову, уже успевшему проявить себя как на уровне МХЛ и ВХЛ, так и КХЛ.

Россиянин стал получать время в высшем дивизионе ещё в сезоне-2021/22. Тогда он набрал 5 (2 + 3) очков в 13 матчах за СКА и сделал серьёзную заявку на попадание в основную команду на будущий год. Но всё пошло не так гладко. В августе он травмировался в столкновении с защитником минского «Динамо» Алексеем Емелиным и смог вернуться в строй лишь в конце сентября, но не закрепился в основе сильнейшего коллектива прошедшей регулярки. В общей сложности он вышел на лёд лишь в трёх встречах, после чего был отправлен в аренду в «Сочи».

И хотя его новая команда плелась в самом хвосте турнирной таблицы и даже не помышляла о борьбе за плей-офф, для самого Мичкова переезд на юг явно пошёл на пользу. Он получил гарантированное место в основе и продолжил набираться опыта в соперничестве со взрослыми мастерами, попутно улучшая свою статистику.

В итоге в 27 матчах он отметился девятью голами и 11 передачами и стал четвёртым бомбардиром «Сочи» в чемпионате. Опередили его лишь более опытные Амир Гараев (5 + 18), Артём Николаев (12 + 14) и Артур Тянулин (13 + 17), отыгравшие минимум в два раза больше. В феврале Матвей даже был признан лучшим новичком КХЛ и наверняка сделал заявку на включение в список кандидатов на приз имени Алексея Черепанова — аналог «Колдер Трофи».

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Успехами Мичкова впечатлялись даже зарубежные эксперты. Так, в Sportsnet высоко оценили навыки россиянина в нападении и восхитились тем фактом, что он одинаково здорово проявлял себя во всех трёх лигах страны. В составленном обозревателем портала Джейсоном Букалой рейтинге Матвей набрал 106 баллов из 160. Особенно же были отмечены его взрывная скорость и ловкость, а также задатки плеймейкера и способность приносить команде пользу при розыгрыше большинства.

Хотя многие называют Мичкова одним из сильнейших игроков своего поколения, существует и ряд факторов, способных помешать ему сохранить свои позиции и оказаться выбранным в первой пятёрке на драфте НХЛ (в последний раз это удавалось россиянам в 2018 году — под вторым номером «Каролина» забрала Андрея Свечникова). И главный из них заключается в наличии у Матвея долгосрочного контракта со СКА, истекающего лишь летом 2026 года.

С одной стороны, ничего страшного в этом нет. К этому моменту Мичкову исполнится лишь 22 года — в таком возрасте в НХЛ дебютировал Сергей Зубов, а Павел Дацюк, Кирилл Капризов и Артемий Панарин отправились за океан ещё позднее. Это не помешало им добиться успехов в Северной Америке и стать одними из главных звёзд лиги. Правда, все они были выбраны не ранее пятого раунда, а самый высокооплачиваемый хоккеист «Рейнджерс» и вовсе не был задрафтован. И есть основания полагать, что невозможность с ходу задействовать новый актив может понизить интерес к россиянину со стороны потенциальных работодателей.

«В этом году ожидается очень хороший драфт. Будет представлена целая россыпь очень серьёзных игроков, так что выбор у клубов будет большой. Но я не думаю, что Матвей Мичков будет выбран в первой пятёрке... Даже в десятке», — заявил RT известный агент Алексей Дементьев.

По его словам, занявшие наиболее высокие места по итогам драфт-лотереи коллективы достаточно насытили свои составы молодыми и перспективными хоккеистами за последние годы, но по-прежнему не могут предоставить им игровую практику. Поэтому условные «Анахайм», «Коламбус» и «Сан-Хосе» вполне могут обменять право выбора на спортсмена, готового решать серьёзные задачи прямо сейчас.

«А учитывая, что у Матвея очень большой контракт в России, они не станут втягиваться в эту историю и будут решать свои сиюминутные проблемы, драфтуя североамериканских хоккеистов либо тех, которые будут доступны к подписанию в ближайшие годы», — добавил Дементьев.

Похожие опасения высказывали и на портале TSN, где предположили, что к концу июня котировки Мичкова вполне могут снизиться. Однако далеко не все придерживались такой точки зрения. Обозреватель The Athletic Кори Пронман, наоборот, называл Матвея одним из лучших форвардов среди представленных на будущей ярмарке талантов и считал «Сан-Хосе» главным претендентом на него. При этом его абсолютно не пугала необходимость ждать приезда нападающего до лета 2026 года. Особенно если тот уже добьётся прогресса и будет способен оказывать такое же влияние на ход матчей, как Кирилл Капризов и Никита Кучеров.

Дементьев же уверен, что «Шаркс» и «Блю Джекетс» проигнорируют Мичкова. При этом обусловлено это будет не только его продолжительным соглашением со СКА, но и другими факторами.

«Особенно эта ситуация затрагивает «Коламбус», у которого в составе и так много россиян. Они не будут брать ещё одного. А что касается интереса «Сан-Хосе», то этот вариант тоже сомнителен. Они в своё время сильно обожглись на подписании наших хоккеистов», — пояснил Дементьев.

Правда, с этими тезисами вполне можно не согласиться. Например, в «Коламбусе» в настоящее время числятся трое россиян — Кирилл Марченко, Даниил Тарасов и Егор Чинахов, причём последние двое больше времени проводят в АХЛ. А это в сравнении с другими клубами не так уж и много. «Сан-Хосе» же в XXI веке взял на драфте лишь 11 россиян, причём большинство из них — в низших раундах.

Следовательно, ничем не рисковал и вряд ли ожидал от них серьёзных дивидендов. Разочаровать руководство «Шаркс» мог разве что Николай Голдобин — 27-й номер драфта 2014 года. В Калифорнии он провёл полтора сезона и выглядел далеко не лучшим образом, после чего был обменян в «Ванкувер». Однако и там закрепиться не смог, после чего вернулся на родину.

В свою очередь, представитель молодого форварда Сергей Федотов и вовсе считает бессмысленным выстраивание предположений о том, где именно окажется Мичков. По его словам, Матвей «может изменить судьбу любого клуба» и обязательно полетит в Нэшвилл на официальную церемонию. Но пока думает исключительно о совершенствовании своих навыков.

«Гораздо важнее развиваться, закрепиться в основе СКА и своей игрой оказывать серьёзное влияние конкретно в КХЛ... Драфт имеет значение, но по своему опыту скажу: это точно не решающий фактор в развитии карьеры игрока. Главное — как будет развиваться хоккеист и как быстро он сможет прогрессировать», — цитирует Федотова «Матч ТВ».

И в этом с ним нельзя не согласиться. Те же Капризов и Панарин задали определённый тренд, согласно которому многие россияне предпочитают уезжать в Северную Америку уже сложившимися мастерами, чтобы выгодно выделяться на фоне остальных. Эту тенденцию в прошедшем сезоне подтвердил и Андрей Кузьменко, решивший попробовать свои силы за океаном лишь в 26-летнем возрасте. И как показывает практика, нападающий поступил правильно. Он с ходу стал одним из ключевых исполнителей «Ванкувера», установил рекорды франшизы по голам и очкам среди новичков и выбил себе контракт на сумму $5,5 млн.

По тому же пути вполне может пойти и Мичков. В отличие от того же Бедарда, он придёт в НХЛ уже в более зрелом возрасте и гораздо более готовым физически. В настоящий момент он весит лишь 67 кг (по данным EliteProspects) — на 25 меньше того же Капризова, имеющего с ним одинаковый рост (оба — 178 сантиметров). И если наберёт мышечной массы, не только сможет выдерживать силовые приёмы со стороны оппонентов, но и сам активно проводить их. И тем самым закроет один из своих главных пробелов.

Такой же позиции придерживается Дементьев, по мнению которого, Мичкову не стоило бы покидать Россию в столь юном возрасте, даже если бы его не связывал действующий контракт со СКА.

«Всерьёз рассматривать переезд в НХЛ нужно только с 22 лет. Лишь два первых номера драфта за последние десять лет смогли сразу заиграть в лиге: это Остон Мэттьюс из «Торонто» и Коннор Макдэвид из «Эдмонтона». Все остальные первые и вторые номера с большим трудом смогли конкурировать в своих клубах в таком юном возрасте... Поэтому Матвей сперва должен закрепиться в основе своей команды в КХЛ», — заключил Дементьев.