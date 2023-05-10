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Дементьев: Бут может стать главной звездой драфта НХЛ в ближайшие пять лет

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Известный хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев считает, что нападающий ярославского «Локомотива» Даниил Бут может стать первой звездой драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в ближайшие годы.
Дементьев: Бут может стать главной звездой драфта НХЛ в ближайшие пять лет
  • Gettyimages.ru

«Если говорить о молодых талантах из России в НХЛ, то лично для меня в плане перспективы на ближайшие пять лет самым перспективным русским хоккеистом для драфта является Даниил Бут. Как человек, который работал на драфте, могу сказать, что у Матвея Мичкова, что у Даниила Бута очень большое будущее. Но если их сравнивать, то я бы сперва обратил внимание на Бута. Потому что он мощный, габаритный и продуктивный хоккеист. Благодаря этим данным он принесёт много пользы любой команде», — заявил Дементьев RT.

Ранее Дементьев порассуждал на тему будущего драфта НХЛ.

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