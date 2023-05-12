«Его игра говорит сама за себя»: вратаря «Айлендерс» Сорокина номинировали на престижную награду «Везина Трофи»

Илья Сорокин вошёл в тройку претендентов на приз «Везина Трофи», который вручается лучшему вратарю сезона в НХЛ. Его соперниками стали швед Линус Улльмарк из «Бостона» и американец Коннор Хеллебайк из «Виннипега». По признанию российского голкипера, он никогда не задумывался о перспективах получения этой награды, а его партнёры по команде Семён Варламов и Скотт Мейфилд подчеркнули, что своей игрой уроженец Новокузнецка заслужил не только номинации, но и победы.

Три сезона в НХЛ понадобилось Илье Сорокину, чтобы попасть в число финалистов престижной премии «Везина Трофи», которая вручается лучшему вратарю лиги. Номинанты были объявлены 11 мая, а соперниками россиянина в борьбе за приз стали швед Линус Улльмарк из «Бостона» и американец Коннор Хеллебайк из «Виннипега».

Победитель, которого выбирают 32 генеральных менеджера команд, будет объявлен на церемонии NHL Awards в Нэшвилле 26 июня.

27-летний уроженец Новокузнецка провёл минувший регулярный чемпионат на близком к фантастическому уровне и, безусловно, заслужил попадание в шорт-лист премии. Сорокин сыграл 62 матча, в том числе 17 из 19 встреч на заключительном отрезке, где у «Айлендерс» каждое очко было на счету в борьбе за выход в плей-офф.

В итоге россиянин чуть ли не в одиночку затащил свою команду в плей-офф, да и там был одним из главных действующих лиц на площадке. Меньше всего можно обвинять Илью в том, что команда не справилась в первом раунде с «Каролиной».

«Он особенный, это действительно так. Он весь год был для нас опорой. Взгляните на самых ценных игроков лиги для их собственных команд — он входит в пятёрку лучших. Нас бы здесь не было, если бы не его игра», — говорил форвард Мэтью Барзал после пятого матча серии с «Харрикейнз», где голкипер отразил 34 из 36 бросков по своим воротам.

Ровно в половине проведённых Сорокиным матчей регулярного сезона его команда одерживала победы, и это личный рекорд хоккеиста в лиге. Лишь пять вратарей в истории «Айлендерс» выигрывали 30 матчей за регулярку.

Кроме того, в этом чемпионате олимпийский чемпион Пхёнчхана обошёл всех коллег по числу сухих матчей — на счету россиянина их шесть. В 21 из 60 матчей, в которых выходил в старте, он пропускал лишь одну шайбу или меньше. Впечатляет и общая статистика: 92,4% отражённых бросков и солидный показатель по пропущенным голам в среднем за игру — 2,34.

В семи матчах регулярки Сорокин совершал по 40 и более сейвов, а в игре с «Эдмонтоном» 23 ноября установил личный рекорд по этому показателю, отразив все 49 бросков и позволив «Айлендерс» выиграть со счётом 3:0. Тогда Илья был признан первой звездой игрового дня. Россиянин вообще регулярно попадал в подборки самых эффектных спасений, впечатляя своей реакцией и мастерством.

Сорокин — всего лишь пятый вратарь «островитян», вошедший в шорт-лист «Везины», а в случае победы станет первым обладателем трофея в истории франшизы более чем за 40 лет. Последним его удостаивался Билли Смит в 1982 году. Кроме того, он может присоединиться к небольшой компании российских голкиперов, получавших награду. Дважды «Везину» вручали Сергею Бобровскому (2013, 2017), также лауреатами становились Андрей Василевский (2019) и Игорь Шестёркин (2022). Стоит отметить, что ещё ни разу за почти 100-летнюю историю премии россияне не завоёвывали трофей два года подряд.

Сам Илья, который дебютировал за «Айлендерс» в январе 2021 года, относится к признанию его заслуг с присущей скромностью и отмечает, что хорошего результата не было бы без соответствующей игры партнёров.

«Это был хороший опыт. Я и подумать не мог, что сыграю 60 матчей в регулярном чемпионате. Это не так-то просто, но я чувствовал себя хорошо. Такая ситуация — норма для этой лиги. Я никогда не думаю о наградах НХЛ. Без командной игры успеха не добиться. Это не мой личный результат, а результат всей команды», — приводит слова Сорокина пресс-служба «Айлендерс».

По мнению Семёна Варламова, соотечественник полностью заслуживает не только номинации на приз лучшему вратарю, но и победы, так как великолепно провёл этот сезон.

«Он мой хороший друг, я давно его знаю. Всегда приятно поговорить на русском в раздевалке, особенно с ним. За последние пару лет мы здорово провели время, играя вместе», — отметил голкипер, который также был претендентом на премию в 2014 году, однако уступил в финальном голосовании Туукке Раску.

Защитник Скотт Мейфилд также не скупился на комплименты в адрес партнёра. Он назвал Сорокина вратарём мирового уровня и подчеркнул его огромный вклад в успехи команды в нынешнем сезоне. По словам американца, Сорокин — особенный игрок для «Айлендерс».

«Его игра говорит сама за себя. Мы обожаем его игру, она прекрасна. Не знаю, отзывался ли хоть раз кто-нибудь плохо о Сорокине. Пожалуй, он идеален. Говоря о самых ценных игроках в команде, любой назовёт его имя», — подчеркнул Мейфилд.