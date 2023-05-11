Скромные успехи: «Флорида» уступила, несмотря на сейвы Бобровского, пас Костина помог «Эдмонтону» сравнять счёт в серии

Сергей Бобровский отразил 23 из 25 бросков и был признан третьей звездой очередного матча четвертьфинальной серии Кубка Стэнли с «Торонто». Однако спасений голкипера не хватило «Флориде», чтобы досрочно оформить выход в следующий раунд плей-офф НХЛ. В свою очередь, нападающий «Эдмонтона» Клим Костин набрал пятое очко в текущем розыгрыше, поучаствовав в первом голе своей команды в противостоянии с «Вегасом». А одним из героев встречи стал Коннор Макдэвид, повторивший рекорд Евгения Малкина по числу голевых передач за сезон с учётом регулярки.

23 спасения Бобровского

В противостоянии «Торонто» и «Флориды» в полуфинале Восточной конференции НХЛ российские болельщики ждали яркой игры в первую очередь от отечественных голкиперов. Но пока они увидели её только в исполнении Сергея Бобровского, переживающего вторую молодость. В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли он действует исключительно надёжно и чуть ли не в одиночку тащит свою команду.

В первых трёх матчах серии с «Мэйпл Лифс» двукратный обладатель «Везина трофи» отразил 93,8% бросков и оказался в шаге от выхода в полуфинал, где прежде никогда не играл. При этом лидеры канадцев Остон Мэттьюс, Митч Марнер, Вильям Нюландер, Джон Таварес оказались бессильны в борьбе с вратарём «Пантерз», не сумев до четвёртой игры записать на свой счёт ни одного гола.

Вдобавок ко всему в последней встрече «Торонто», впервые за 19 лет преодолевший барьер первого раунда плей-офф, лишился своего основного вратаря Ильи Самсонова. В него врезался свой же защитник Люк Шенн. Продолжить игру после этого голкипер оказался не в состоянии: его заменил Джозеф Уолл. Он вышел на лёд и в четвёртом противостоянии серии. Надо отдать должное американцу: в сложной для команды ситуации он держался достойно, не справившись только с одним броском из 25.

Также по теме Снижение результативности и недовольство руководства: «Вашингтон» в межсезонье может обменять Кузнецова Евгений Кузнецов, скорее всего, покинет «Вашингтон» в ближайшее межсезонье. Один из самых высокооплачиваемых хоккеистов лиги выглядел...

Вновь великолепно действовал и Бобровский: отыграть на ноль в этот раз ему не удалось, однако претензий со стороны тренеров к россиянину точно быть не может. Первый гол «Торонто» получился во многом курьёзным. На 24-й минуте шайба вылетела на пятак перед Сергеем после рикошета от арбитра, после чего Нюландер внешней стороной клюшки направил её в штангу, от которой та угодила в спину голкипера и залетела в ворота.

Успешная атака положительно сказалась на настрое канадских хоккеистов. Окрылённые удачными действиями, они насели на ворота «Флориды». И в следующие три минуты Бобровский стал главным действующим лицом на льду, отражая опасные броски соперника. Две отличные возможности отличиться упустил Таварес.

В третьем периоде «Торонто» стал действовать более спокойно, всего четыре раза потревожив голкипера. Однако в одном из эпизодов Сергей всё же не справился. Закрытый Райаном О'Райлли, он среагировал на щелчок Марнера, но шайбу не достал. При этом непосредственно перед голом Бобровский на время остался без клюшки, из-за чего, возможно, немного потерял концентрацию.

«Флорида» ответила спустя две минуты. Сэм Райнхарт в большинстве «расстрелял» Уолла: голкипер не удержал шайбу в амуниции после броска в упор. Однако финальный штурм у «Пантерз» не сложился, и встреча в итоге так и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Самый же яркий эпизод произошёл уже после сирены: хоккеистам «Торонто» не понравился силовой приём против защитника Моргана Райлли, и на льду произошла потасовка в формате «пять на пять».

После матча Бобровский, признанный третьей звездой встречи, сохранял спокойствие. Он посоветовал болельщикам «Флориды» набраться терпения: «Торонто» — хорошая команда, и никто не говорил, что будет легко».

Теперь противостояние возвращается в Канаду, где в ночь на субботу россиянин и его партнёры попробуют со второй попытки выйти в финал Восточной конференции. Пока счёт в серии до четырёх побед — 3-1 в пользу «Пантерз», но ещё одна осечка может сказаться на психологическом состоянии команды.

Передача Костина и 170 очков Макдэвида

Куда более предсказуемо развивается полуфинальная серия Западной конференции между «Эдмонтоном» и «Вегасом». Пусть в первых трёх матчах коллективы на двоих забросили 22 шайбы, а вторая и третья игры завершились с одинаковым счётом 5:1 сначала в пользу одной, а затем — другой команды, такое в противостоянии равных соперников не редкость.

В четвёртой встрече всё внимание, конечно же, было приковано к Коннору Макдэвиду, который в предыдущей игре во второй раз в этом плей-офф остался без набранных очков и наверняка хотел исправить подпорченную статистику.

Также по теме Переписывая рекорды: Бобровский помог «Флориде» в третий раз подряд обыграть «Торонто», Самсонов травмировался Сергей Бобровский совершил 22 сейва в матче с «Торонто» и помог «Флориде» повести в полуфинале плей-офф Восточной конференции со...

Впрочем, первую шайбу в ворота «Вегаса» забросил не капитан «Ойлерз», а Ник Бьюгстад из четвёртого звена команды. Он и Клим Костин в начале первого периода замучили соперников. В одном из эпизодов россиянин бросал с убойной дистанции, но его успели накрыть. Однако атака «Эдмонтона» на этом не захлебнулась: американец подхватил шайбу за воротами и завёз её в сетку. А 24-летний уроженец Пензы записал на свой счёт пятое очко в текущем розыгрыше Кубка Стэнли (3 + 2).

Однако на этом «Ойлерз» не остановились — к исходу 14-й минуты они отличились ещё дважды и дали гостям понять, что ничего хорошего в этот вечер их не ждёт. После того как в середине второго периода впервые в нокаут-раунде заброшенной шайбой отметился Райан Ньюджент-Хопкинс, судьба встречи была решена.

Поучаствовал в эпизоде и Макдэвид, ставший лишь пятым игроком в истории НХЛ, которому удалось набрать не менее 170 очков в регулярке и плей-офф суммарно. До него этим достижением могли похвастаться только Уэйн Гретцки, Марио Лемьё, Майк Босси и Яромир Ягр. Кроме того, канадец достиг отметки в 100 передач. Последний раз такое удавалось Евгению Малкину в сезоне-2008/09.

Макдэвид же отметился не только набранными очками, но и мужским поступком. За полторы минуты до окончания матча защитник «Вегаса» Алекс Пьетранджело с размаха рубанул клюшкой по рукам Леону Драйзайтлю. Коннор моментально вступился за партнёра по команде. Он набросился на соперника, но арбитры вовремя вмешались в ситуацию, не позволив завязаться драке.