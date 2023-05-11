Бобровский — о поражении в матче плей-офф НХЛ: никто не говорил, что будет легко
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«Мы просто должны продолжать играть в свой хоккей, набраться терпения. Они хорошая команда. Никто не говорил, что будет легко», — цитирует Бобровского журналист Джеймсон Олив.
Встреча в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» завершилась со счётом 2:1.
«Торонто» одержал первую победу в серии с «Флоридой». Теперь счёт 1-3.
Ранее сообщалось, что Сергей Бобровский признан третьей звездой матча «Флорида» — «Торонто».