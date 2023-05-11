Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Бобровский — о поражении в матче плей-офф НХЛ: никто не говорил, что будет легко

Короткая ссылка
Российский голкипер «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал поражение в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Торонто Мэйпл Лифс».
Бобровский — о поражении в матче плей-офф НХЛ: никто не говорил, что будет легко
  • AP

«Мы просто должны продолжать играть в свой хоккей, набраться терпения. Они хорошая команда. Никто не говорил, что будет легко», — цитирует Бобровского журналист Джеймсон Олив.

Встреча в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» завершилась со счётом 2:1.

«Торонто» одержал первую победу в серии с «Флоридой». Теперь счёт 1-3.

Ранее сообщалось, что Сергей Бобровский признан третьей звездой матча «Флорида» — «Торонто».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить