Бобровский — о поражении в матче плей-офф НХЛ: никто не говорил, что будет легко

Российский голкипер «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал поражение в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Торонто Мэйпл Лифс».

«Мы просто должны продолжать играть в свой хоккей, набраться терпения. Они хорошая команда. Никто не говорил, что будет легко», — цитирует Бобровского журналист Джеймсон Олив.

Встреча в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» завершилась со счётом 2:1.

«Торонто» одержал первую победу в серии с «Флоридой». Теперь счёт 1-3.

Ранее сообщалось, что Сергей Бобровский признан третьей звездой матча «Флорида» — «Торонто».