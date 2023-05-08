Переписывая рекорды: Бобровский помог «Флориде» в третий раз подряд обыграть «Торонто», Самсонов травмировался

Сергей Бобровский совершил 22 сейва в матче с «Торонто» и помог «Флориде» повести в полуфинале плей-офф Восточной конференции со счётом 3-0. Российский голкипер продлил свою победную серию в розыгрыше Кубка Стэнли до шести матчей и тем самым повторил рекорд Павла Францоуза, установленный в прошлом году. В этом матче травму получил его соотечественник и визави Илья Самсонов, которого вывел из строя собственный защитник Люк Шенн. Голевая передача Евгения Дадонова не спасла «Даллас» от проигрыша «Сиэтлу», а Пётр Кочетков отразил 18 бросков в дебютном матче за «Каролину» в плей-офф, но его команда разгромно уступила «Нью-Джерси».

«Флорида» одержала третью победу подряд в серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Торонто» и первой из оставшихся команд сделала весомую заявку на досрочное окончание серии и первый с 1996 года выход в финал Восточной конференции.

Впрочем, начался третий матч противостояния с холодного душа для «пантер». Хозяева настолько смело бросились в атаку с первых же секунд, что совершенно позабыли об обороне. В итоге Сэм Лафферти и Дэвид Кемпф убежали к воротам Сергея Бобровского два в одного, и американец открыл счёт первым же броском для «Мэйпл Лифс» в этом матче. И кто знает, чем бы закончилась эта встреча, если бы не роковая травма вратаря гостей Ильи Самсонова, полученная им спустя всего 37 секунд после начала второго периода.

Виновником оказался его же одноклубник Люк Шенн, который самоотверженно бросился спасать ворота после броска Картера Вераге, но помимо того, что снёс соперника, на полной скорости врезался головой прямо в российского голкипера. После столкновения уроженец Магнитогорска некоторое время лежал совсем без движения, а затем с видимым усилием поднялся со льда и отправился в раздевалку. В рамке его заменил Джозеф Уолл, который до этого провёл в плей-офф всего 20 минут в одном из матчей с «Тампой».

«Лифс» в этом моменте не только потеряли основного вратаря, но и оказались в меньшинстве — Шенна удалили за фол против Вераге. Численное преимущество «Флориды» уверенно реализовал Энтони Дюклер.

Затем команды обменялись голами, и встреча перетекла в овертайм, который закончился через 182 секунды. «Пантерз» провели этот отрезок максимально собранно, а победную шайбу записал на свой счёт Сэм Райнхарт.

Третьей звездой встречи был признан Бобровский, который отразил 22 броска по своим воротам. Не так много, как в предыдущих играх, однако он по-прежнему оплот уверенности команды, о чём неустанно говорят партнёры и главный тренер. Россиянин пропустил всего шесть бросков из 97 в этой серии, а кроме того, повторил прошлогоднее достижение Павла Францоуза, став вторым после чеха вратарём, одержавшим шесть подряд побед в плей-офф.

Сам хоккеист отметил, что не задумывается о счёте в серии и каждый матч начинает с чистого листа. Также, по его словам, пропустив быструю шайбу в начале игры, он постарался выбросить это из головы и отрабатывать по максимуму каждый новый эпизод.

«Это хороший вызов. Но я старался сохранять концентрацию, не думать о том, что произошло, а просто вести свою игру», — подчеркнул Сергей.

Тренер Пол Морис отметил, что третий матч серии выдался для вратаря ментально более сложным, нежели предыдущие, из-за первой пропущенной шайбы, однако россиянин справился с давлением и выручил в ключевые моменты. Также Морис прокомментировал игру Бобровского в сезоне в целом.

«У Сергея выдался непростой год, и я говорю это не в негативном ключе. Поначалу было много сложностей. На ранних этапах у нас были некоторые проблемы с вратарской игрой, заступил Спенсер [Найт]. Сергей вышел, потом получил травму, заболел. Каждый раз, когда его игра была на подъёме, что-нибудь случалось. И каждый раз он с этим справлялся. Алекс [Лайон] занял место в воротах и был на высоте. Я поставил [Бобровского] в состав в очень и очень непростой игре в серии с «Бостоном». Сергей заслужил такое доверие, и, разумеется, команда в нём уверена», — поделился тренер.

Четвёртая игра серии пройдёт на «Эф-Эл-Эй Лайв-Арене» в ночь на четверг по московскому времени. Пока неизвестно, сможет ли в ней принять участие Самсонов. По горячим следам главный тренер «Торонто» Шелдон Киф не смог ничего сказать о характере травмы голкипера. В свою очередь Уолл пожелал партнёру скорейшего возвращения на лёд.

«Первым делом хочется надеяться, что травма Самсонова не слишком серьёзная. Надеюсь, у него всё будет хорошо. Ну а мне надо было сосредоточиться и попытаться настроиться на нужный лад, и, думаю, я неплохо с этим справился», — рассказал хоккеист.

В других матчах дня также не обошлось без участия россиян, хотя их команды выступили не слишком успешно. «Даллас» Евгения Дадонова потерпел поражение в матче с «Сиэтлом» со счётом 2:7. Россиянин записал на свой счёт результативную передачу, набрав, таким образом, шестое очко в нынешнем плей-офф.

Неудачным оказался дебют в Кубке Стэнли голкипера «Каролины» Петра Кочеткова. Главный тренер «Харрикейнз» Род Бриндамор бросил его в бой в начале второго периода, когда Фредерик Андерсен пропустил четвёртую шайбу при 12 бросках по его воротам. За отведённые ему 39 минут уроженец Пензы отразил 18 атак, но и пропустил столько же, сколько и партнёр в начале игры.