«Повезло, что он у нас есть»: Бобровский снова остановил «Торонто» в Кубке Стэнли, Дадонов поразил всех голом-шедевром

Сергей Бобровский отразил 35 бросков по своим воротам и помог «Флориде» в гостях повторно взять верх над «Торонто» в полуфинальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ. При этом 34-летний россиянин обновил клубный рекорд по количеству побед подряд среди голкиперов в Кубке Стэнли и был признан первой звездой встречи. В свою очередь, эффектная шайба Евгения Дадонова помогла «Далласу» одолеть дома «Сиэтл» и восстановить паритет в противостоянии.

Пятая победа подряд Бобровского

Накануне старта четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ между «Флоридой» и «Торонто» Сергей Бобровский вовсе не выглядел фаворитом во вратарской дуэли с соотечественником Ильёй Самсоновым, даже с учётом геройств в противостоянии с «Бостоном». Но прошедшие две игры заставили замолчать даже его отчаянных критиков. «Пантерз» увезли из Канады две победы, а двукратный обладатель «Везины» стал одним из основных творцов этого триумфа.

В первой встрече россиянин отразил 34 из 36 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой, но не остановился на достигнутом. Повторная игра на «Скотиабанк-Арене» стала бенефисом Бобровского, хотя и складывалась поначалу непросто для «Флориды». Хозяева, потерпевшие неожиданное поражение, вышли на лёд с безумным желанием взять реванш и восстановить паритет.

Они просто смяли оборону соперника и за пять с небольшим минут дважды поразили их ворота, несмотря на старания 34-летнего голкипера. Отличились Александр Керфут и Райан О’Райлли. Но такой старт вовсе не выбил из колеи гостей — во многом благодаря уверенной игре Бобровского, который раз за разом продолжал спасать команду. За первый период он отразил в общей сложности 14 бросков. А на 12-й минуте Сэм Райнхарт выдал гениальную передачу на Антона Лунделля из-за ворот, и финн сократил отставание в счёте.

Второй игровой отрезок начался и вовсе обескураживающе для «Мэйпл Лифс». На 19-й секунде Самсонов прозевал несильный бросок Александра Баркова из-под защитника, и счёт стал равным 2:2, а меньше минуты спустя гости уже вышли вперёд благодаря шайбе Густава Форслинга.

В оставшееся время зрителям оставалось лишь восхищаться мастерством вратарей. Отменно поработали оба: у Самсонова за матч набралось 26 сейвов, у Бобровского — 35. В третьем периоде пришлось изрядно потрудиться голкиперу «Флориды», так как хозяева изо всех сил старались спастись и наседали на его ворота. Но Сергей был великолепен и совершил несколько весьма эффектных сейвов. Так, он не позволил отличиться Джону Таваресу с пятачка, а бросок Остона Мэттьюса отразил плечом в поистине кошачьем прыжке.

Таким образом, российский вратарь одержал уже пятую подряд победу в текущем плей-офф и побил клубный рекорд «Пантерз» по этому показателю, ранее принадлежавший Джону Ванбисбруку. По окончании встречи Сергей был заслуженно признан её первой звездой.

«Это как раз то, что нужно — чтобы вратарь выигрывал серию каждую игру; и сегодня он сделал это. Я не думаю, что в начале матча ему было легко. Конечно, приходилось непросто, учитывая то, как мы играли первые десять минут перед его воротами, но потом он собрался. Бывают игры, когда стоишь за спинами игроков, смотришь на своего вратаря и понимаешь: «Ого, да ему больше не забросят», и именно это он и сделал сегодня для нашей команды», — прокомментировал игру россиянина главный тренер «Флориды» Пол Морис.

Партнёры по команде также не уставали благодарить голкипера. По словам Мэтью Ткачука, Бобровский заряжает игроков уверенностью с того дня, когда вернулся в стартовый состав, вытеснив оттуда Алекса Лайона. Это произошло после третьего матча противостояния с «Бостоном».

«Он выкладывается ради нас на полную с тех самых пор. Он этого заслуживает. Он очень усердно работает. Сергей — самый трудолюбивый игрок из всех, кого я видел. Он упорно играет и просто продолжает работать над своей игрой и заботиться о себе как никто другой. С момента своего возвращения он стал для нас лидером, так что нам повезло, что он у нас есть», — приводит слова американца официальный сайт НХЛ.

Куда меньше поводов для оптимизма оказалось у голкипера «Торонто». После игры Самсонов был немногословен, а на вопрос, считает ли вызовом лично для себя блестящую игру Бобровского, ответил достаточно грубо.

«Мне плевать. Для меня это значения не имеет. Я делаю свою работу, он делает свою», — заявил россиянин.

Чудо-гол Дадонова

На восемь участников второго раунда плей-офф осталось всего пять россиян, но без их активных действий не обходится почти ни один игровой день. Так, одним из героев матча между «Далласом» и «Сиэтлом» стал Евгений Дадонов, забросивший удивительную по красоте и важную в психологическом отношении шайбу.

«Старз», уступившие стартовый матч серии в овертайме, не могли себе позволить второго домашнего поражения подряд, однако ни одна их попытка вскрыть оборону противника в первом периоде не увенчалась успехом.

Распечатать ворота Филиппа Грубауэра хозяевам удалось лишь в начале второго игрового отрезка усилиями Уайатта Джонстона, но преимущество в одну шайбу было слишком шатким. И тут как нельзя кстати пришёлся гол Дадонова в стиле легенды советского хоккея Всеволода Боброва. Россиянин получил шайбу на входе в зону «Кракена», увернулся от защитника, на скорости заложил вираж за ворота и оттуда завёз шайбу за ленточку. Трибуны «Американ Эйрлайнс-центра» взорвались от восторга. Для Дадонова, который был обменян в «Даллас» из «Монреаля» в феврале, этот гол стал уже четвёртым в нынешнем плей-офф.

И пусть «Старз» впоследствии пропустили дважды, но шайбы ветерана Джо Павелски и Тайлера Сегина сняли все вопросы о победителе. Счёт в серии сравнялся.