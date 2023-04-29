Русские горки: Капризов и Сорокин вылетели из Кубка Стэнли, Бобровский и Георгиев помогли выжить «Флориде» и «Колорадо»

Сергей Бобровский совершил 29 сейвов и помог «Флориде» сравнять счёт в серии 1/8 финала Кубка Стэнли с «Бостоном». Аналогичного успеха добился его коллега из «Колорадо» Александр Георгиев, который отразил 22 броска по своим воротам в игре с «Сиэтлом». В свою очередь, Кирилл Капризов снова не набрал очков за «Миннесоту» и завершил сезон домашним поражением, а Илья Сорокин делал всё возможное, чтобы та же участь не постигла «Айлендерс», однако неловким движением в овертайме перечеркнул свои же старания в сражении с «Каролиной».

Невезение Сорокина

«Айлендерс» завершил выступление в плей-офф НХЛ, потерпев обиднейшее домашнее поражение в шестом матче серии с «Каролиной». У подопечных Лэйна Ламберта было достаточно моментов, но реализовать они смогли только один из них. В первом периоде Кэл Клаттербак вывел команду из Нью-Йорка вперёд, оставив не у дел Фредерика Андерсона кистевым броском из правого круга вбрасывания. Голкипер «Харрикейнз» вышел на лёд Кубка Стэнли впервые за три года и провёл встречу на высоте, отразив 33 из 34 бросков. Только во втором периоде он свёл на нет 17 попыток соперника удвоить преимущество.

Отменный матч провёл и соперник датчанина Илья Сорокин. На его счету в общей сложности 39 сейвов, многие из которых были проявлением высочайшего вратарского мастерства. Так, в начале второй двадцатиминутки он продемонстрировал чудеса реакции, отразив сменившую направление движения шайбу после броска Брэди Шея.

Сорокину удавалось удерживать счёт 1:0 в пользу хозяев вплоть до 50-й минуты, когда Себастьян Ахо сумел протолкнуть шайбу в сетку в борьбе с двумя хоккеистами «Айлендерс» после того, как в дело вмешался рикошет. Таким образом, встреча перетекла в овертайм, где российскому вратарю откровенно не повезло. Его партнёры допустили потерю при выходе из своей зоны, и шайба оказалась у Пола Штястны. Тот уже почти выкатился за ворота, но внезапно решил бросить с острого угла. Сорокин, казалось, контролировал движение шайбы, которая пересекала пятачок, но та угодила в его правый конёк и предательски отрикошетила между щитками в ворота. Загоревшаяся красная лампочка возвестила о том, что путь «Айлендерс» в плей-офф окончен.

После пропущенного гола Сорокин был сам не свой, но партнёры окружили его и постарались поддержать. В социальных сетях даже фанаты «Каролины» выразили сочувствие голкиперу «островитян», который в каждом матче оставлял на льду все силы. А защитник «Айлендерс» Райан Пулок в микст-зоне подчеркнул, что гол в овертайме — не вина Сорокина.

«Он отлично себя проявлял весь сезон и на протяжении всего плей-офф. Так что причин тут куда больше. В раздевалке сохраняется полное единство. Все друг за друга горой, и мы вместе разделим горечь [этого поражения]. Мы это преодолеем и сумеем как следует настроиться на следующий год», — цитирует хоккеиста пресс-служба «Айлендерс».

Аналогичное мнение выразил и Скотт Мэйфилд. По его словам, не прояви своё мастерство голкиперы, команда вообще не смогла бы выйти в плей-офф.

«Они понимают свою особую роль. У нас очень сплочённая команда. Сорокин — превосходный вратарь мирового уровня, имя которого должно быть включено во все списки претендентов на звание самого ценного игрока, [с учётом того] насколько он важен для нашей команды и что он демонстрирует на льду… Он совершенно особенный», — подчеркнул защитник «островитян».

Успех Бобровского

Для вратаря «Флориды» Сергея Бобровского шестой матч серии с «Бостоном» сложился не менее парадоксально, но ему повезло больше. Вернувшийся в основу ветеран в ходе этого плей-офф в очередной раз доказал, что его рано списывать со счетов, как, впрочем, и всю команду.

«Брюинз» были однозначным фаворитом этого противостояния, и когда счёт в серии стал 3-1 в пользу победителя регулярного сезона, многие эксперты сочли исход раунда уже предрешённым. Но «Флорида» сумела перевести серию в решающий седьмой матч, и теперь уже позиции «Бостона» не выглядят незыблемыми.

Шестая встреча получилась невероятно зрелищной. Команды забросили дюжину шайб на двоих, а особенно богатым на голы выдался третий период — их там случилось сразу семь.

«Флорида» вела в счёте большую часть времени, и лишь за десять минут до финальной сирены «Бостон» впервые вырвался вперёд. В этой шайбе Джейка Дебраска принял непосредственное участие россиянин Дмитрий Орлов, но внести перелом в игру гостям так и не удалось. Спустя всего 27 секунд Мэтью Ткачук восстановил паритет, а затем Ээту Луостаринен вновь вывел хозяев вперёд.

За полминуты до окончания матча гости сняли голкипера и бросились выправлять положение. Выручил Бобровский — он отразил мощный бросок Давида Пастрняка и не позволил никому сыграть на добивании. Вслед за этим Сэм Райнхарт отправил шайбу в пустые ворота и поставил точку в матче.

Бобровский же в итоге записал на свой счёт 29 сейвов.

«Очень важная победа. Теперь, считай, по нулям. Следующий матч — решающий, так что нужно быть готовыми, носа задирать не надо, но порадоваться сегодняшнему результату будет не лишним. Это грандиозная победа, подарившая массу впечатлений. Ощущения, конечно же, потрясающие», — поделился эмоциями россиянин.

Ничего не решено также и в серии «Колорадо» и «Сиэтла». «Эвеланш» после двух подряд поражений смог взять себя в руки и уравнять шансы на выход в следующий раунд. Подопечные Джареда Беднара вырвали победу в гостевом матче со счётом 4:1, не смутившись даже тем, что пропустили первыми.

Весомый вклад в победу внёс голкипер Александр Георгиев, отразивший 22 броска соперника.

Провал Капризова

Кирилл Капризов так и не нашёл свою игру за шесть матчей плей-офф, а его «Миннесота» завершила борьбу за Кубок Стэнли, проиграв третий матч подряд «Далласу». Не помогла «Уайлд» даже бешеная поддержка фанатов на домашней арене. Хозяева продемонстрировали абсолютную беззубость в атаке и смогли забросить лишь одну шайбу, пропустив четыре. Главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон отметил блистательную игру вратаря соперника Джейка Эттингера на протяжении всей серии. По мнению канадского специалиста, именно он стал лучшим игроком в составах обеих команд.

Безусловно, большего ожидали от лидера «Миннесоты» Кирилла Капризова. Но на его счету лишь одно очко в шести встречах — на старте серии он отметился голом, а после этого оставался в тени. За все игры он нанёс лишь 17 бросков по воротам соперника, причём более трети из них — в первом матче. Отменный шанс отличиться форвард упустил и на этот раз: в третьем периоде Кирилл не попал в пустые ворота после передачи Матса Цуккарелло.

Возможно, россиянин так и не набрал лучшую форму после травмы, ведь даже тренер соперника Питер Дебур отдавал ему должное по ходу серии.

«Он отличный хоккеист. Нужно отбирать у него шайбу. Каждый на площадке должен знать, когда Кирилл на льду, и быть готов к перехватам, к тому, чтобы лишить его времени и пространства. Капризов не из тех парней, которых можно оставить один на один, должны быть игроки, способные помочь противостоять ему. Он адский игрок», — приводит слова Дебура «Чемпионат» со ссылкой на The Athletic.

В составе «Далласа» результативной передачей отметился Евгений Дадонов, который вывел на бросок Джейка Миддлтона во втором периоде и помог команде таким образом удвоить преимущество в счёте — 2:0.