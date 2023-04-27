Как за каменной стеной: 44 сейва Бобровского помогли «Флориде» выиграть в Бостоне и не вылететь из Кубка Стэнли

Сергей Бобровский стал главным героем пятого матча первого раунда Кубка Стэнли с «Бостоном». 44 сейва россиянина помогли «Флориде» выстоять в гостях, а грубейшая ошибка коллеги Линуса Улльмарка — вырвать победу и продолжить борьбу в плей-офф. Самое запоминающееся спасение 34-летний голкипер совершил за доли секунды до конца основного времени, когда не позволил реализовать Брэду Маршану выход один на один.

«Флорида» перед пятым матчем серии первого раунда Кубка Стэнли с «Бостоном» оказалась в крайне непростом положении. Потерпев два домашних поражения с общим счётом 4:10, она поставила себя на грань вылета. К тому же очередное сражение предстояло провести на выезде, что по определению не сулило ничего хорошего — «Брюинз» в нынешнем сезоне уступил лишь в восьми случаях из 43, причём в половине из них только в овертайме или по буллитам. Вероятность досрочного вылета «Пантерз» казалась крайне высокой.

Однако в сложный момент на первый план вышел опытный Сергей Бобровский, на котором некоторые болельщики поспешили поставить крест. Двукратный обладатель «Везина Трофи» провёл нестабильно регулярку и в Кубке Стэнли вовсе поначалу уступил место в основе Алексу Лайону. Затем Пол Морис вернул россиянина в основу, но он не творил чудес, например, в предыдущей встрече пропустил пять шайб.

Зато в очередном матче ветеран продемонстрировал, что высочайшее индивидуальное мастерство осталось при нём. Он выстоял под градом бросков и записал себе в актив 44 спасения. Причём, забегая вперёд, в двух из трёх случаев одному из главных фаворитов розыгрыша пробить Бобровского удалось только в большинстве.

Матч начался для гостей более чем удачно. Уже на восьмой минуте Энтони Дюклер с лёта отправил шайбу в пустой створ, воспользовавшись передачей Картера Вераге из-за ворот. Боб в первом периоде отразил все восемь щелчков. Восстановить равновесие «Бостону» удалось сразу после перерыва, когда удаление заработал Сэм Беннетт. Да и то голкипер сначала парировал бросок Брэда Маршана с близкой дистанции, но шайба предательски просочилась над щитком, и форвард добил её в сетку.

Больше во втором отрезке Сергей огорчить себя не позволил, совершив ещё 17 сейвов. Благодаря его вдохновенной игре «Пантерз» не только не пропустил, но и на 39-й минуте опять вышел вперёд за счёт броска Сэма Беннетта. Хозяева в начале третьего отрезка вновь отличились в неравных составах, на этот раз забил Патрис Бержерон. Но претензий к Сергею в эпизоде быть не могло — он был заслонён игроками и не увидел момент паса от синей линии.

А вскоре на гол Сэма Райнхарта также в большинстве ответил Тейлор Холл. Пожалуй, это единственный эпизод, за который российскому вратарю можно предъявить претензии и то отчасти, ведь он не успел просчитать траекторию полёта шайбы, так как она после кистевого броска соперника вылетела из-под коньков партнёра, а когда Бобровский среагировал, она уже была у него над плечом.

Тем не менее Сергей опять сделал всё, чтобы его команда как минимум дожила до овертайма, записав себе в актив 14 сейвов за период. Самое запоминающееся из них случилось в самом конце основного времени. После вбрасывания в зоне «Бостона» Маршан прокинул шайбу мимо защитника и убежал на рандеву с голкипером, но не сумел его переиграть. Россиянин расположился на линии, перекрыл весь створ и спокойно парировал щелчок за 0,2 секунды до сирены.

В овертайме Бобровский продолжил держать «Флориду» на плаву. Например, он справился с мощным выстрелом Давида Пастрняка из правого круга вбрасывания, грамотно выкатившись вперёд и сократив угол обстрела, когда защитник потерял чеха на своей половине.

Во многом показательно, что вырвать победу «Пантерз» удалось благодаря вратарской ошибке. Линус Улльмарк, в отличие от визави, кураж в этот день не поймал и пропустил четыре шайбы при 25 бросках. Ну а решающий гол на седьмой минуте овертайма и вовсе стал плодом его неосмотрительности. Он решил помочь партнёрам начать атаку и выкатился за ворота, но отдал шайбу прямо на клюшку Вераге. Последний не растерялся и переправил её на пятак, но швед в падении успел прервать пас ногой, однако Мэттью Ткачук добил шайбу в пустой створ.

К слову, Вераге, как и Бобровский, провёл отличную встречу и оформил ассистентский хет-трик, хотя до того набрал в серии всего два очка. Ну а автор победного гола показательно после окончания противостояния больше говорил не о своей игре, а о вратарских спасениях.

«Настроение суперрадостное. Продолжаем бороться. Сергей Бобровский выполнил невероятный сейв в концовке основного времени — иначе сезон бы для нас закончился, — и мы вышли и смогли забить довольно рано в овертайме. События в матчах плей-офф развиваются стремительно, и теперь им надо будет приехать во Флориду, чтобы провести ещё один матч», — приводит слова Ткачука официальный сайт НХЛ.

Главный тренер «Пантерз» Пол Морис также не скрывал эмоций после победы и не стеснялся петь дифирамбы вратарю.

«Ему нужно было внести свою лепту, как делают Мэттью Ткачук и Александр Барков. Лидеры тащат команду, и Бобровский был гениален», — цитирует Мориса официальный сайт НХЛ.

Бобровский же не только провёл великолепный матч и сохранил команду в борьбе, но и вошёл в историю по одному любопытному статистическому показателю. Он стал третьим голкипером в истории «Флориды», которому удалось отразить такое количество бросков в матче Кубка Стэнли, когда команде грозил вылет. Рекорд принадлежит Джону Ванбисбруку, который в 1996 году совершил 55 сейвов, второе место занимает Роберто Луонго с 49 сейвами в 2016-м.

«Плей-офф — лучшее время для игры в хоккей. Так что я получил удовольствие от сегодняшнего матча, ребята очень помогли, и мы очень хорошо защищались в игре с весьма и весьма приличной командой. У них хорошие ребята есть в нападении, и они тоже играли замечательно. Мы очень довольны этой победой», — заключил вратарь.

Теперь его команда 29 апреля постарается восстановить равновесие в домашних стенах. И повод блеснуть снова у него есть — представители НХЛ даже не включили россиянина в число трёх звёзд отчётной встречи.