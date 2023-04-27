Бобровский о победе над «Бостоном»: плей-офф — лучшее время для игры в хоккей
- AP
«Плей-офф — лучшее время для игры в хоккей. Я наслаждался сегодняшним вечером, и ребята очень помогли, поэтому мы защищались достойно против очень хорошей команды. Мы довольны победой», — цитирует Бобровского сайт НХЛ.
Встреча в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» завершилась в овертайме со счётом 4:3. Российский голкипер совершил по ходу игры 44 спасения.
Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу «Бостона».
Ранее главный тренер «Айлендерс» отметил игру Ильи Сорокина в матче с «Каролиной».