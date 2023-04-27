Бобровский о победе над «Бостоном»: плей-офф — лучшее время для игры в хоккей

Короткая ссылка
Российский вратарь «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский отреагировал на победу команды в матче 1/8 плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Бостон Брюинз».
Бобровский о победе над «Бостоном»: плей-офф — лучшее время для игры в хоккей
  • AP

«Плей-офф — лучшее время для игры в хоккей. Я наслаждался сегодняшним вечером, и ребята очень помогли, поэтому мы защищались достойно против очень хорошей команды. Мы довольны победой», — цитирует Бобровского сайт НХЛ.

Встреча в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» завершилась в овертайме со счётом 4:3. Российский голкипер совершил по ходу игры 44 спасения.

Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу «Бостона».

Ранее главный тренер «Айлендерс» отметил игру Ильи Сорокина в матче с «Каролиной».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить