Главный тренер «Айлендерс» отметил игру Сорокина в матче с «Каролиной»

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Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Лэйн Ламберт оценил игру российского голкипера команды Ильи Сорокина в матче 1/8 плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Каролина Харрикейнз».
Главный тренер «Айлендерс» отметил игру Сорокина в матче с «Каролиной»
  • AP

«Мы знали, что Сорокину придётся сделать несколько сейвов, и он справился со своей задачей. В нашей игре не было паники, мы просто придерживались своего плана. Мы играли уверенно и надёжно», — цитирует тренера сайт НХЛ.

Встреча в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си Арена» завершилась со счётом 3:2 в пользу «островитян». Сорокин отразил 34 броска по своим воротам.

Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу «Каролины».

Ранее сообщалось, что Кирилл Капризов не может набрать очки в плей-офф НХЛ на протяжении 313 минут.

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