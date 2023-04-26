Капризов не может набрать очки в плей-офф НХЛ на протяжении 313 минут

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов не отметился результативными действиями в матче 1/8 плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Даллас Старз».

Эта игра стала четвёртой подряд, в которой россиянин не может набрать очки. Таким образом, Капризов не отмечается результативными действиями уже на протяжении 313 минут и восьми секунд. В нынешнем плей-офф у него всего один гол.

Встреча в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Таким образом, «Даллас» ведёт в серии — 3-2. Следующая игра пройдёт 29 апреля.

Ранее 34 спасения Ильи Сорокина позволили «Айлендерс» обыграть «Каролину» и сократить отставание в серии.