44 спасения Бобровского — третий результат в истории «Флориды» в плей-офф

В матче 1/8 плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» одержал победу над «Бостон Брюинз».

Встреча в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» завершилась в овертайме со счётом 4:3.

Российский голкипер победителей Сергей Бобровский совершил по ходу игры 44 спасения. Он показал третий результат в истории клуба в игре на грани вылета после Джона Ванбисбрука (55) и Роберто Луонго (49).

Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу «Бостона».

Ранее главный тренер «Айлендерс» отметил игру Ильи Сорокина в матче с «Каролиной».