Слухи об инциденте с алкоголем на фоне молчания клуба: что известно об отъезде Ничушкина из расположения «Колорадо»

Участие Валерия Ничушкина в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ остаётся под вопросом. Об этом после поражения от «Сиэтла» в четвёртом матче серии заявил главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар. При этом руководство клуба по-прежнему не раскрывает информацию о том, с чем связано отсутствие форварда в заявке, объясняя это «личными причинами». В СМИ же просочились слухи, что отъезд россиянина может быть обусловлен неким инцидентом с алкоголем, который произошёл в отеле, где проживала команда.

Несмотря на обилие ярких противостояний и неожиданных результатов, одной из главных тем на старте плей-офф НХЛ остаётся отъезд Валерия Ничушкина из расположения «Колорадо». Российский хоккеист провёл два первых матча серии с «Сиэтлом» и даже отметился забитым голом, но на третью игру уже не вышел, а затем пропустил и четвёртую. И пока неизвестно, с чем это связано и вернётся ли он в заявку в ближайшем будущем.

Согласно официальной формулировке, озвученной на пресс-конференции главным тренером «Эвеланш» Джаредом Беднаром, Ничушкин покинул коллектив «по личным причинам». Конкретизировать наставник не стал, но сложилось впечатление, что ситуация довольно серьёзная. Лишним подтверждением тому стали слова специалиста по окончании проигранного четвёртого матча, после которого счёт в серии с «Кракеном» стал равным. На вопрос, сыграет ли Валерий в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли, тот ограничился коротким «Я не знаю». Агент россиянина Марк Гандлер и вовсе отказался распространяться на эту тему.

Постепенно история начала обрастать подробностями. По словам журналиста Sportsnet Фрэнка Серавалли, поводом для отъезда Ничушкина стал инцидент с алкоголем. При этом он не стал строить предположения о масштабе проблемы и возможных последующих шагах руководства клуба. Однако выразил мнение, что 21 апреля в отеле команды в Сиэтле имело место определённое происшествие, потребовавшее вмешательства.

Правда, подтверждения со стороны действующих обладателей Кубка Стэнли или представителей самого спортсмена не последовало. «Колорадо» не стал комментировать слухи в прессе, а Гандлер и вовсе опроверг данные о том, что дело в спиртном.

После этого в СМИ появилась информация, что в день третьей встречи с «Кракеном» (которую Ничушкин пропустил) в отель «Эвеланш» были вызваны экстренные службы для помощи 28-летней женщине, чьё имя не называется. Сообщалось, что ей оказали необходимую помощь, после чего доставили в медицинский центр Harborview. При этом опубликовавший эти сведения журналист Адриан Дейтер не стал напрямую связывать их с россиянином.

Таким образом, в настоящее время нет достоверной информации о том, что именно привело к отъезду Ничушкина и насколько продолжительным он может оказаться. Однако в истории хоккея было множество случаев, когда спортсмены временно покидали коллектив (или заявку) как из-за пристрастия к алкоголю, так и из-за различного рода нарушений общественного порядка.

Так, совсем недавно схожие причины назывались в контексте вывода из основного состава одного из лидеров СКА — Никиты Гусева. Нападающий не вышел на заключительный период третьего матча серии с ЦСКА, а потом пропустил оставшиеся игры. Впоследствии главный тренер петербуржцев Роман Ротенберг также предпочитал не распространяться об инциденте, называя это «внутренней кухней», но многие эксперты довольно быстро приняли на веру слухи о проблемах звезды армейцев с алкоголем.

Но если в случае Гусевым не последовало официального подтверждения о чрезмерном пристрастии к подобного рода напиткам, то проблемы Бобби Райана стали достоянием общественности. В 2019 году нападающий «Оттавы» был вынужден пройти программу помощи игрокам НХЛ, страдающим от алкогольной или наркотической зависимости. Как оказалось впоследствии, на протяжении долгих лет тот регулярно прикладывался к спиртному, что пагубно сказывалось на его карьере. 36-летний американец имеет в активе 569 очков в 866 матчах, хотя на заре карьеры считался одним из самых талантливых молодых хоккеистов лиги. На драфте 2005 года он был выбран под общим вторым номером, пропустив вперёд только Сидни Кросби.

В итоге Райан завершил программу реабилитации и в 2020-м получил Bill Masterton Memorial Trophy, присуждаемый за высокое спортивное мастерство и верность хоккею. Однако после этого его ждал очередной удар судьбы. Несколько недель спустя «Оттава» выкупила его контракт, а попытка закрепиться в «Детройте» завершилась провалом. И в 2022-м внутренние демоны вновь напомнили о себе. В июле спортсмен был задержан за воровство в аэропорту Нэшвилла. При этом он находился в состоянии сильного опьянения.

Если говорить об иных основаниях отлучения от состава, то можно вспомнить нашумевшую историю с Вячеславом Войновым, ныне защищающим цвета «Ак Барса». В 2014 году тот подозревался в домашнем насилии по отношению к супруге, Марте Варламовой. На время проведения расследования спортсмен был дисквалифицирован, а впоследствии пошёл на сделку со следствием, из-за чего был приговорён к 90 суткам заключения и трём годам испытательного срока. Однако возобновить карьеру в заокеанской лиге уже не сумел. Как потом признавался сам россиянин, в «Лос-Анджелесе» всячески поддерживали его, но не могли вновь принять в команду по политическим причинам. И это при том, что в 2018 году Верховный суд США снял с него все обвинения.

Тем не менее не стоит забывать, что порой необходимость покинуть расположение коллектива может быть связана не с различными нарушениями режима или противоправными действиями, а с иными обстоятельствами, мешающими сконцентрироваться на спорте. Совсем недавно «Вашингтон» временно покидал лидер и капитан Александр Овечкин, а в качестве обоснования назывались «здоровье близкого человека и семейные дела». Как выяснилось позднее, дело было в состоянии здоровья отца, впоследствии скончавшегося на 72-м году жизни после тяжёлой болезни.

Поэтому расставлять акценты и строить предположения в истории с Ничушкиным пока рано. Не исключено, что форвард «Колорадо» сейчас переживает очень непростые времена по причинам, напрямую с ним не связанным. Пролить свет на это могут лишь сам хоккеист и клуб, которые пока хранят молчание.