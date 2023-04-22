Пока закрыт Капризов: две передачи Орлова и 30 сейвов Сорокина помогли «Бостону» и «Айлендерс» победить в плей-офф НХЛ

Две результативные передачи Дмитрия Орлова помогли «Бостону» на выезде обыграть «Флориду» и повести в серии первого раунда плей-офф НХЛ. А россиянин тем самым повторил сразу два клубных рекорда 1980-х годов. Также в этом матче впервые почти за месяц вышел на лёд голкипер Сергей Бобровский. В свою очередь, одним из героев встречи «Айлендерс» с «Каролиной» стал его коллега по амплуа Илья Сорокин, который отразил 30 бросков по своим воротам и помог команде сократить отставание в серии. Кирилл Капризов вновь не набрал очков, но его «Миннесота» уверенно победила «Даллас».

Рекорды Орлова

«Бостон» сделал правильные выводы из второй игры серии с «Флоридой», закончившейся довольно беззубым поражением с разницей в три шайбы. В гостевое турне лучшая команда регулярного чемпионата отправилась с решительным настроем взять реванш и справилась с задачей с первой попытки.

«Брюинз» бросился в атаку с первых же секунд, и уже на третьей минуте матча открыл счёт. Автором гола стал Тейлор Холл, однако львиная доля заслуг в этом принадлежит его ассистенту Дмитрию Орлову. Россиянин умудрился отправить шайбу от своих ворот по борту так, что отрезал защитников от партнёра — тому оставалось только не промахнуться и принять поздравления.

Было что отдельно праздновать и Орлову. 31-летний уроженец Новокузнецка, выменянный в феврале этого года из «Вашингтона», отметился набранными очками во всех трёх матчах нынешнего плей-офф и стал лишь вторым защитником в истории «Бостона», кому удавалось подобное. Ранее таким достижением мог похвастаться лишь Глен Уэсли, здорово проявивший себя в 1988 году.

После взятия ворот «Пантерз» гости стали действовать осторожно, и следующую заброшенную шайбу местные зрители увидели лишь во втором периоде, а всё самое интересное и вовсе пришлось лишь на третью двадцатиминутку. Самым зрелищным получился третий гол «Брюинз», в котором также поучаствовал российский защитник. Он выдал Давиду Пастрняку без преувеличения гениальный пас, который привёл в полный восторг хоккейных фанатов и экспертов за океаном. Как и в предыдущем случае, Дмитрий из своей зоны увидел партнёра на чужой половине площадки и отдал точный проникающий пас.

Таким образом, благодаря этому ассистентскому дублю Орлов во второй раз за вечер переписал историю франшизы. Теперь он с четырьмя очками делит первое место с легендой 1980-х Майком О’Коннелом среди самых результативных защитников команды в первых трёх играх плей-офф.

После гола Пастрняка главный тренер «Флориды» Пол Морис отправил на скамейку запасных голкипера Алекса Лайона и выпустил Сергея Бобровского. Россиянин не появлялся на площадке с 27 марта, и войти с листа в игру у него не получилось: спустя всего 17 секунд его ворота поразил Ник Фолиньо, и счёт стал уже 4:0 в пользу гостей. Однако после этого двукратный обладатель «Везина Трофи» адаптировался и даже успел за оставшиеся семь с небольшим минут совершить восемь сейвов.

«Я думаю так: если при раскладе 0:3 отыгрываться, то не за счёт вратаря, который стоит на голове. Нужно как-то поддать жару. И есть у меня другой вратарь, очень и очень хороший, давно не игравший. Рискованно, правда? Ты выпускаешь на лёд хоккеиста, который долго сидел в запасе, но ему тоже нужно играть. Вот и всё. Это было сделано не в упрёк Алексу», — объяснил своё решение Морис.

И хозяевам действительно удалось добавить в атаке. Они даже дважды добились успеха, но времени на то, чтобы сравнять счёт, уже не хватило.

Уверенность Сорокина

«Айлендерс», проигравший две стартовые встречи «Каролине» в Роли, смог возродить интригу в противостоянии. Для нью-йоркской команды это был первый матч в плей-офф на новой арене, которая был введена в эксплуатацию в ноябре 2021 года. Как отметил Кайл Палмери, хоккеисты ощущали на себе всю значимость этой встречи и чувствовали невероятную поддержку зрителей, гнавших их вперёд.

Впрочем, первый период остался за гостями, которые более чем в два раза чаще бросали по воротам соперника. Но на высоте оказался Илья Сорокин, который отразил все 15 атак. Чего стоило только его спасение в меньшинстве за 30 секунд до перерыва, когда Брент Бёрнс неожиданно бросил от синей линии.

Уверенность голкипера передалась и полевым игрокам, которые к середине второго периода смогли-таки распечатать ворота Антти Раанты. Первый гол «Айлендерс» в Кубке Стэнли на новой арене записал на свой счёт Кейси Сизикас. Гости спустя всего четыре минуты ответили на него шайбой в исполнении Йеспера Фаста, которого нью-йоркские защитники неосмотрительно бросили на пятачке. Но это оказался единственный эпизод, когда за воротами Сорокина загорелся красный свет: россиянин совершил в общей сложности 30 спасений.

А нападающие «Айлендерс» поймали такой кураж, что в третьем периоде всего за 138 секунд отправили в ворота «Харрикейнз» четыре шайбы. Таким образом обновился рекорд плей-офф НХЛ, который держался аж с 1944 года, когда «Монреаль» отличился столько же раз, но затратив на 17 секунд больше.

Весомый вклад в общую победу внёс Александр Романов, который вышел на лёд впервые за три недели: 23-летний защитник восстановился после травмы верхней части тела. За игру он отметился четырьмя силовыми приёмами и заработал коэффициент полезности «+3».

Неприметность Капризова

«Миннесота» Кирилла Капризова одержала вторую победу над «Далласом» и повела в серии, но россиянин снова остался в тени. Соперник плотно опекает 25-летнего нападающего, но это, в свою очередь, развязывает руки его партнёрам по команде. В частности, на этот раз дубль оформил Маттс Цукарелло, ещё по разу отличились Маркус Юханссон, Райан Хартман и Маркус Фолиньо.

Уверенно провёл игру и вратарь «Уайлд» Филип Густавссон, сменивший пропустившего семь шайб в предыдущей встрече Марка-Андре Флёри.

Да и «Далласу» не хватило атакующей мощи. Команда явно испытывает проблемы в отсутствие своего лидера и ветерана Джо Павелски, который выбыл из строя после мощного силового приёма Мэтта Дамбы в первом матче плей-офф.

В ещё одном матче дня с участием «Эдмонтона» и «Лос-Анджелеса» также обошлось без результативных действий россиян: ни Владислав Гавриков, ни Клим Костин очков на свой счёт не записали. «Кингз» на своём льду взял верх в овертайме благодаря голу местного воспитанника Тревора Мура. Он отличился в большинстве после удаления Райана Ньюджент-Хопкинса. Этим решением арбитров остался недоволен Леон Драйзайтль.

«Вы не выписываете штраф игроку за чистый удар коленом в колено, который случился на ваших глазах, а затем удаляете за удар клюшкой. Если честно, я просто не понимаю, какой сейчас стандарт нарушений», — заявил хоккеист после игры.

На фоне поражения у фанатов «Ойлерз» есть лишь один повод для оптимизма: наконец расчехлился герой регулярки Коннор Макдэвид, который отметился дублем.