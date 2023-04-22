Орлов повторил достижение «Бостона» 35-летней давности

Российский защитник «Бостон Брюинз» Дмитрий Орлов сделал две передачи в третьем матче 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Флоридой Пантерз».

Россиянин стал первым защитником с 1988 года, который отметился результативными действиями в каждом из первых трёх матчей плей-офф. 35 лет назад Глену Уэсли также удалось отличиться результативными действиями в первых трёх играх 1/8 плей-офф лиги.

Встреча в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» завершилась со счётом 4:2.

Таким образом, счёт в серии — 2-1 в пользу «Бостона».

Ранее сообщалось, что Орлов признан второй звездой матча с «Флоридой».