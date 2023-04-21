Своевременное вмешательство: голы Тарасенко и Ничушкина помогли «Рейнджерс» и «Колорадо» победить в матчах плей-офф НХЛ

Заброшенная шайба Владимира Тарасенко и 22 сейва Игоря Шестёркина помогли «Рейнджерс» второй раз подряд разгромить «Нью-Джерси» и упрочить преимущество в серии первого раунда. При этом экс-форвард «Сент-Луиса» не только обошёл Александра Овечкина по голам в плей-офф за последние десять лет, но и поднялся на шестую строчку в списке лучших российских снайперов Кубка Стэнли. В свою очередь, Валерий Ничушкин поразил ворота «Сиэтла» и позволил «Колорадо» взять реванш за поражение в первом матче.

Крупное поражение «Тампы»

После очередного игрового дня розыгрыша Кубка Стэнли ещё в трёх сериях первого раунда установилось равенство в счёте. Самое крупное поражение потерпел действующий финалист соревнования — «Тампа-Бэй». Если двое суток назад подопечные Джона Купера разнесли «Торонто» в пух и прах (7:3), то теперь сами пропустили семь раз. Правда, ответить смогли лишь двумя заброшенными шайбами. И лишь к одной из них формально приложил руку российский легионер.

Речь идёт о первом голе гостей, позволившем им сократить отставание и подарить своим болельщикам надежду на возвращение. В середине второго периода давление в средней зоне привело к потере со стороны хозяев. Стивен Стэмкос и Брейден Пойнт разогнали контратаку «Лайтнинг», но в качестве адресата последней передачи выбрали не Никиту Кучерова, а Иэна Коула. И не прогадали. Защитник здорово разобрался в эпизоде и застал врасплох Илью Самсонова.

Однако всплеска активности со стороны «Тампы» успех не вызвал и так и остался локальным. К этому моменту подопечные Джона Купера горели со счётом 0:3, а в следующие десять минут позволили сопернику ещё трижды огорчить своего голкипера. Андрей Василевский всеми силами пытался оставить свою команду на плаву и в общей сложности совершил 30 сейвов, но его старания были тщетны. В самой концовке россиянин был вынужден капитулировать и в седьмой раз, завершив встречу с крайне низким процентом отражённых бросков для голкипера его уровня (81,1%). На данный момент по этому показателю он занимает четвёртое место с конца среди всех участников плей-офф. Хуже статистика лишь у того же Самсонова, Витека Ванечека и Марка-Андре Флёри.

Что касается главных героев матча, то ими ожидаемо стали представители хозяев. Джон Таварес стал лишь четвёртым хоккеистом «Торонто» за последние 30 лет, которому удалось оформить хет-трик в Кубке Стэнли. Помимо него, эта планка покорялась Александру Могильному, Уэнделу Кларку и Майклу Гартнеру. Митчелл Марнер разразился дублем, а Морган Райлли отметился сразу пятью результативными передачами. А Самсонов парировал 20 бросков и вернул себе уверенность после фиаско двухдневной давности. Во Флориде она ему явно пригодится.

Волевая победа «Колорадо»

За поражения на старте плей-офф реабилитировались и два коллектива Западной конференции. «Вегас» отомстил «Виннипегу» за разгром в первом матче и сам отгрузил в ворота Коннора Хеллебайка пять шайб (5:2), а «Колорадо» в напряжённой борьбе взял верх над «Сиэтлом». Как и двумя днями ранее, действующие обладатели трофея провалили начало противостояния и к 14-й минуте пропустили дважды. Оба гола стали результатом разящих контратак. Но если Джастин Шульц и Ээли Толванен организовали прорыв в равных составах, то Янни Гурд и Брэндан Танев — в меньшинстве, что ещё обиднее.

Однако «Эвеланш» не сломался и уже к середине второго отрезка восстановил паритет. С разницей в 48 секунд отличились Арттури Лехконен и Валерий Ничушкин, впоследствии признанный третьей звездой матча. И его гол оказался не только важным, но и довольно красивым. Получив передачу от Эвана Родригеса, россиянин выкатился один на один с Филиппом Грубауэром и легко разобрался с ним. Одним движением он уложил вратаря на лёд, после чего направил шайбу в сетку.

Вплоть до окончания основного времени коллективы продолжили бомбардировать ворота друг друга. В сумме они нанесли 70 бросков, и 29 из них пришлись в створ «Колорадо». Если бы не великолепная игра Александра Георгиева, о победе можно было бы и не мечтать. Александр отметился рядом эффектных спасений, а самое запоминающееся совершил на последних секундах второго периода. Гости организовали выход три в одного и серией коротких передач почти оставили не у дел российского вратаря. Но тот чудесным образом успел переместиться в противоположный угол и помешать забить Джордану Эберле, вызвав бурю оваций на трибунах «Болл Арены».

Грубауэр также выступил великолепно и по числу сейвов заметно превзошёл Георгиева (38:27), но помочь партнёрам дотерпеть до овертайма не сумел. После броска Лехконена со средней дистанции он отразил шайбу прямо на клюшку Девону Тэйвзу. Канадец был беспощаден, выстрелив аккурат в дальнюю девятку.

Незавидное положение «Нью-Джерси»

По итогам дня упрочить преимущество в серии удалось лишь «Рейнджерс», второй раз подряд катком проехавшемуся по «Нью-Джерси». Подопечные Жерара Галлана вновь взяли верх со счётом 5:1 — и это не единственное сходство между двумя матчами. Крис Крайдер вновь отметился дублем и установил рекорд НХЛ по числу голов в стартовых встречах розыгрыша Кубка Стэнли, а начало разгрому хозяев положил Владимир Тарасенко, также заслуживший звание третьей звезды. Но если тогда одним из ассистентов выступил Артемий Панарин, то на этот раз роль подносчиков снарядов выполняли другие партнёры. Лидер «Рейнджерс» в этот раз был не так продуктивен и не набрал очков, лишь немного улучшив показатель полезности.

Что до Тарасенко, то его шайба была крайне важна, ведь именно она позволила гостям восстановить равенство в счёте и стала отправной точкой на пути к крупной победе. К 26-й минуте «Рейнджерс» успел пропустить в меньшинстве и уступал, но бывший нападающий «Сент-Луиса» зажёг красный свет за воротами соперника. И благодаря этому не только обошёл Александра Овечкина по числу голов в плей-офф за последние десять лет, но и поднялся на шестую строчку в списке лучших российских снайперов Кубка Стэнли (43). Владимир разом оставил позади Вячеслава Козлова и Павла Дацюка, а в ближайшее время может сравняться с Алексеем Ковалёвым. В его активе уже на два точных попадания больше.

В оставшееся время подопечные Жерара Галлана буквально смяли противника. Помимо дважды принявшего участие в реализации большинства Крайдера, отличились Патрик Кейн и Каапо Какко, в то время как все попытки «Девилз» застать врасплох Игоря Шестёркина были тщетны. Действующий обладатель «Везина Трофи» совершил 22 сейва и укрепился в статусе одного из самых надёжных голкиперов турнира. На данный момент его коэффициент надёжности составляет 1,0 (первое место), а доля отражённых бросков — 96,1% (второе). Выше только у запасного вратаря «Миннесоты» Филипа Густавссона (96,2%).

Со временем разгневанные очередным крупным поражением хоккеисты «Девилз» стали всё чаще провоцировать потасовки на льду, вследствие чего и так не самый «чистый» матч превратился в одно большое побоище. В общей сложности команды заработали 136 минут штрафа, и лишь 14 из них были выписаны до середины третьего периода. По «десятке» получили сразу десять представителей обоих коллективов, среди которых и лучший бомбардир первенства Адам Фокс. Защитник «Рейнджерс» уже успел отметиться шестью результативными передачами, но не смог не ответить на вызов Тимо Майера. Но это вряд ли испортило настроение ньюйоркцам. Ведь уже в начале следующей недели они могут оформить путёвку в полуфинал Восточной конференции.