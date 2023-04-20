Панарин считает, что у Тарасенко хороший хоккейный IQ

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Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин оценил игру своего партнёра по команде Владимира Тарасенко в сезоне-2022/23.

«Он может всё. У Тарасенко хороший хоккейный IQ, он может отдавать передачи, он может сражаться на углу ледовой площадки. Конечно, броски — это все знают. Но я думаю, что самое главное — это любовь к хоккею», — цитирует Панарина Lohud.

Тарасенко в 31 матче регулярного чемпионата забросил восемь шайб и отдал 13 результативных передач. В плей-офф на счету россиянина один гол.

«Рейнджерс» серии 1/8 финала плей-офф НХЛ встречается с «Нью-Джерси Дэвилз».

Ранее сообщалось, что две передачи Панарина позволили «Рейнджерс» разгромить «Нью-Джерси».

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