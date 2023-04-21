Тарасенко вышел на шестое место среди россиян по голам в истории Кубка Стэнли

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Владимир Тарасенко вышел на шестое место среди россиян по голам в истории плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

31-летний россиянин забросил 43-ю шайбу в плей-офф во втором матче серии 1/8 финала против «Нью-Джерси Дэвилз» (5:1).

Таким образом, он достиг отметки в 43 шайбы и превзошёл достижения бывших форвардов «Детройт Ред Уингз» Павла Дацюка и Вячеслава Козлова, у которых было по 42 гола.

Рекорд среди российских хоккеистов по голам в Кубке Стэнли принадлежит нападающему и капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину — 72.

Ранее сообщалось, что гол Тарасенко помог «Рейнджерс» переиграть «Нью-Джерси» в плей-офф НХЛ.