Тарасенко вышел на шестое место среди россиян по голам в истории Кубка Стэнли
31-летний россиянин забросил 43-ю шайбу в плей-офф во втором матче серии 1/8 финала против «Нью-Джерси Дэвилз» (5:1).
Таким образом, он достиг отметки в 43 шайбы и превзошёл достижения бывших форвардов «Детройт Ред Уингз» Павла Дацюка и Вячеслава Козлова, у которых было по 42 гола.
Рекорд среди российских хоккеистов по голам в Кубке Стэнли принадлежит нападающему и капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину — 72.
Ранее сообщалось, что гол Тарасенко помог «Рейнджерс» переиграть «Нью-Джерси» в плей-офф НХЛ.