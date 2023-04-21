Купер заявил, что Василевский отказался меняться после шести пропущенных шайб от «Торонто»

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Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер сообщил, что российский вратарь команды Андрей Василевского отказался уходить на замену после шести пропущённых шайб во втором матче 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Торонто Мэйпл Лифс».

«Я планировал поменять Василевского после второго периода, но он быстро остановил меня. И именно поэтому Андрей лучший вратарь в мире. Он не уходит с ворот. Ещё раз снимаю шляпу перед ним», — приводит слова Купера журналист Крис Кренн на своей странице в социальной сети.

Встреча проходила на стадионе «Скотиабанк Арена» в Торонто (Канада) и завершилась со счётом 6:2.

В прошедшей игре Василевский отразил 27 бросков.

Счёт в серии сравнялся 1-1. Следующий матч пройдёт в Тампе 23 апреля.

Ранее сообщалось, что 19 спасений российского голкипера Ильи Самсонова помогли «Торонто» обыграть «Тампу» и сравнять счёт в серии плей-офф НХЛ.

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