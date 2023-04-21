Купер заявил, что Василевский отказался меняться после шести пропущенных шайб от «Торонто»
«Я планировал поменять Василевского после второго периода, но он быстро остановил меня. И именно поэтому Андрей лучший вратарь в мире. Он не уходит с ворот. Ещё раз снимаю шляпу перед ним», — приводит слова Купера журналист Крис Кренн на своей странице в социальной сети.
Встреча проходила на стадионе «Скотиабанк Арена» в Торонто (Канада) и завершилась со счётом 6:2.
В прошедшей игре Василевский отразил 27 бросков.
Счёт в серии сравнялся 1-1. Следующий матч пройдёт в Тампе 23 апреля.
Ранее сообщалось, что 19 спасений российского голкипера Ильи Самсонова помогли «Торонто» обыграть «Тампу» и сравнять счёт в серии плей-офф НХЛ.