19 спасений Самсонова помогли «Торонто» обыграть «Тампу» и сравнять счёт в серии плей-офф НХЛ

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«Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» во втором матче 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Скотиабанк Арена» в Торонто (Канада) и завершилась со счётом 6:2.

Российский вратарь хозяев Илья Самсонов отразил 19 бросков из 21. Его соотечественник и коллега из «Тампы» Андрей Василевский совершил 27 спасений.

Таким образом, «Торонто» сравнял счёт в серии — 1-1.

Ранее сообщалось, что «Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Лос-Анджелес Кингз» во втором матче 1/8 финала плей-офф НХЛ.

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