19 спасений Самсонова помогли «Торонто» обыграть «Тампу» и сравнять счёт в серии плей-офф НХЛ
Встреча проходила на стадионе «Скотиабанк Арена» в Торонто (Канада) и завершилась со счётом 6:2.
Российский вратарь хозяев Илья Самсонов отразил 19 бросков из 21. Его соотечественник и коллега из «Тампы» Андрей Василевский совершил 27 спасений.
Таким образом, «Торонто» сравнял счёт в серии — 1-1.
Ранее сообщалось, что «Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Лос-Анджелес Кингз» во втором матче 1/8 финала плей-офф НХЛ.