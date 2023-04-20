Гол Костина позволил «Эдмонтону» сравнять счёт в серии с «Лос-Анджелесом»

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Во втором матче 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Лос-Анджелес Кингз».
Гол Костина позволил «Эдмонтону» сравнять счёт в серии с «Лос-Анджелесом»
  • AP

Встреча в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершилась со счётом 4:2.

В составе победителей забитой шайбой отметился российский нападающий Клим Костин. Для него этот гол стал дебютным в плей-офф.

За гостей результативную передачу сделал Владислав Гавриков.

Таким образом, счёт в серии — 1-1. Следующий матч пройдёт 22 апреля.

Ранее сообщалось, что передача Дмитрия Орлова не помогла «Бостону» избежать поражения в матче с «Флоридой».

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