Гол Костина позволил «Эдмонтону» сравнять счёт в серии с «Лос-Анджелесом»
- AP
Встреча в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершилась со счётом 4:2.
В составе победителей забитой шайбой отметился российский нападающий Клим Костин. Для него этот гол стал дебютным в плей-офф.
За гостей результативную передачу сделал Владислав Гавриков.
Таким образом, счёт в серии — 1-1. Следующий матч пройдёт 22 апреля.
Ранее сообщалось, что передача Дмитрия Орлова не помогла «Бостону» избежать поражения в матче с «Флоридой».