Фетисов объяснил отсутствие санкций к российским хоккеистам в НХЛ финансовой выгодой
- Gettyimages.ru
- © SOPA Images
«НХЛ чихать хотела на любые политические решения. Если российские хоккеисты приносят деньги, никто не будет отказываться от их услуг», — цитирует Фетисова «Аргументы и Факты».
НХЛ, ATP и WTA на стали отстранять российских спортсменов после массовых решений международных спортивных организаций об «отмене» россиян из-за событий на Украине.
Ранее Вячеслав Фетисов поделился мнением о возможности организации альтернативных Олимпийским играм соревнований на фоне отстранения российских спортсменов.