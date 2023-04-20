Фетисов объяснил отсутствие санкций к российским хоккеистам в НХЛ финансовой выгодой

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Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов объяснил, почему в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) не ввели санкции против россиян.
Фетисов объяснил отсутствие санкций к российским хоккеистам в НХЛ финансовой выгодой
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«НХЛ чихать хотела на любые политические решения. Если российские хоккеисты приносят деньги, никто не будет отказываться от их услуг», — цитирует Фетисова «Аргументы и Факты».

НХЛ, ATP и WTA на стали отстранять российских спортсменов после массовых решений международных спортивных организаций об «отмене» россиян из-за событий на Украине.

Ранее Вячеслав Фетисов поделился мнением о возможности организации альтернативных Олимпийским играм соревнований на фоне отстранения российских спортсменов.

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