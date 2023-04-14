Фетисов не видит альтернативы Олимпийским играм

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов поделился мнением о возможности организации альтернативных Олимпийским играм соревнований на фоне отстранения российских спортсменов.

«Альтернативы нет. Как бы это суррогат какой-то получается. Если мы говорим про Азию и Китай, то китайцы государственную политику строят на успехах своего спорта. Они конкурируют с США и хотят быть главной спортивной державой в мире», — приводит слова Фетисова RTVI.

По мнению депутата, надо всеми возможными средствами добиваться права возвращения спортсменов из России на мировую арену.

«Понятно, что рулит процессом международная федерация, которая рекомендует всем отказаться от участия в соревнованиях, иначе против них будут санкции. Поэтому здесь логично думать, что, скорее всего, участие спортсменов высокого уровня в соревнованиях, проводимых с россиянами, не будет. Не думаю, что альтернатива каким-то образом сыграет на развитие спорта», — заявил он.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее МОК заявил, что правительство Украины не должно решать, какие спортсмены будут участвовать в турнирах.