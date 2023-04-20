На радость «Далласу» и «Эдмонтону»: как Дадонов оформил дубль, а Костин затмил Макдэвида в матче плей-офф НХЛ

Дубль Евгения Дадонова помог «Далласу» одержать победу над «Миннесотой» и сравнять счёт в серии первого раунда плей-офф НХЛ. Российский форвард впервые в карьере отличился в нокаут-раунде. Аналогичным достижением отметился Клим Костин, который забросил победную шайбу в матче «Эдмонтона» с «Лос-Анджелесом». Голкипер Илья Сорокин совершил 33 сейва в матче с «Каролиной», но его «Айлендерс» проиграл в овертайме. Голевой пас Дмитрия Орлова также не помог «Бостону» в игре с «Флоридой».

Первый гол Дадонова в плей-офф

«Миннесота» и «Даллас» вновь выдали потрясающий по накалу борьбы матч. «Старз», уступивший в стартовой встрече во втором овертайме, вышел на лёд домашней арены максимально заряженным на победу и отправил в ворота Марка-Андре Флёри целых семь шайб. Этого им с лихвой хватило, чтобы взять реванш и сравнять счёт в серии.

Первой звездой встречи был признан финн Роопе Хинц, оформивший хет-трик, однако не меньший вклад в победу внёс россиянин Евгений Дадонов. 34-летний нападающий не только забросил свою первую шайбу в плей-офф НХЛ, но и оформил дубль.

Первый гол форварда вышел рабочим: он прорвался с шайбой по левому борту, отдал передачу Джейми Бенну, который в свою очередь скинул Уайатту Джонстону. Канадец бросил на силу по центру ворот, Флёри справился, распластавшись на льду, а Дадонов вовремя подхватил отскочившую шайбу и перекинул через лежащего голкипера. Счёт таким образом стал уже 4:1 в пользу хозяев площадки. И «Даллас», видимо, немного расслабился при таком преимуществе и едва не поплатился за это.

«Уайлд» в середине второго периода отличился дважды за 11 секунд и сократил отставание в счёте до минимума. И тут как нельзя кстати пришёлся второй гол Евгения, который восстановил комфортное преимущество. В том эпизоде россиянин вновь занял правильную позицию у ворот и успешно подправил шайбу в сетку после броска Миро Хейсканена.

А вот Кирилл Капризов на этот раз провёл довольно невзрачный матч, который завершился для него с коэффициентом полезности «-2». Причём игра не заладилась у россиянина с самого начала. На пятой минуте форвард допустил нелепую потерю шайбы в чужой зоне, которая привела к первому голу в ворота «Миннесоты» в исполнении Хинца. А в течение всей встречи игроки «Далласа» плотно опекали главную звезду соперника, не позволяя ему проявить свои лучшие качества.

Не обходилось и без грязи с их стороны — Капризова нередко подталкивали и цепляли. В итоге Кирилл не справился с нервами и под занавес матча сцепился с Максом Доми. Хоккеисты сначала просто потолкались, однако россиянин набросился на противника с кулаками и нанёс несколько ударов. Арбитры наказали обоих 10-минутными штрафами и удалили до конца матча.

Победная шайба Костина

Ещё одним россиянином, который впервые в карьере отличился в плей-офф, стал Клим Костин. Но, в отличие от Дадонова, 23-летний нападающий «Ойлерз» вообще ни разу не играл в нокаут-раунде. Впрочем, это не помешало ему забросить победную шайбу в домашнем матче с «Лос-Анджелесом» и помочь команде сравнять счёт в серии.

После двух периодов счёт в игре был равным — 2:2. У «Эдмонтона» отличились Дерек Райан и Леон Драйзайтль, а у «Кингз» — Филлип Дано и Габриэль Виларди. При этом в одной из комбинаций поучаствовал Владислав Гавриков.

В начале третьего периода Костин поборолся с соперниками у борта и, выцарапав шайбу, рванул к воротам. Его преследовали сразу три игрока «Кингз», но россиянин не стушевался и кистевым броском из левого круга вбрасывания отправил шайбу в ворота мимо Йоонаса Корписало.

В итоге признанный первой звездой матча форвард на пресс-конференции признался, что ощущает невероятные эмоции от происходящего и с трудом может подобрать слова, чтобы описать их. А комментируя заброшенную шайбу, он заявил, что не хотел брать ответственность на себя, а надеялся отдать пас Драйзайтлю.

«На самом деле, я прежде всего высматривал [Леона], хотел отпасовать ему: в него я верю больше, чем в себя. Но я просто увидел, что вокруг меня трое соперников, так что выбора у меня не было — я просто бросил шайбу, и она попала», — с улыбкой рассказал Костин на пресс-конференции.

Окончательный счёт в матче (4:2) установил Эвандер Кейн за 23 секунды до финальной сирены, когда исход встречи был уже фактически решён.

Интересно, что за два матча плей-офф лишь одним пасом отметился главная звезда «Ойлерз» Коннор Макдэвид, который в регулярке выбил невероятные 153 очка (64 + 89).

Спасения Сорокина и пас Орлова

В отличие от Дадонова и Костина, куда меньше поводов для оптимизма у российских игроков «Айлендерс» Ильи Сорокина и Семёна Варламова. Их команда проиграла уже второй матч в серии с «Каролиной», серьёзно усложнив себе задачу по выходу в следующий раунд.

Хотя меньше всего упрёков в этом заслуживает как раз Сорокин, который трудился не покладая рук всю игру и совершил в общей сложности 32 сейва. Основное время встречи завершилось вничью (3:3), но в овертайме удачливее оказались игроки «Харрикейнз».

Есть о чём задуматься и игрокам «Бостона». Досрочный победитель Восточной конференции на своей площадке потерпел сокрушительное поражение от восьмой команды регулярки «Флориды» со счётом 3:6. Дмитрий Орлов, в феврале перешедший в стан «Брюинз» из «Вашингтона», принял участие в одной из голевых комбинаций, но это не помешало «пантерам» сотворить главную пока сенсацию этой стадии розыгрыша.