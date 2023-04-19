Гол Тарасенко, 27 спасений Шестёркина и три очка Кучерова: российские хоккеисты ударно начали плей-офф НХЛ

Владимир Тарасенко забросил первую шайбу в плей-офф НХЛ за «Рейнджерс», Артемий Панарин поучаствовал в двух голевых комбинациях, а Игорь Шестёркин отразил 27 из 28 бросков по своим воротам и был признан второй звездой матча с «Нью-Джерси». Никита Кучеров отметился точным броском с передачи Михаила Сергачёва и двумя результативными передачами в победной игре «Тампы» с «Торонто», а Андрей Василевский в сотый раз вышел в стартовом составе на встречу Кубка Стэнли. Иван Барбашёв и Владислав Наместников также по разу приложили руки к взятию ворот в противостоянии «Вегаса» с «Виннипегом».

Гол Тарасенко и мастерство Шестёркина

Второй игровой день плей-офф Национальной хоккейной лиги ознаменовался своеобразным рекордом. Всего третий раз в истории лиги все четыре стартовые матча выиграли гостевые команды. Ранее такое происходило лишь 4 апреля 1991-го и 10 апреля 2003-го.

Первый шаг к этому сделали «Рейнджерс», без проблем расправившиеся с «Нью-Джерси» со счётом 5:1. Одним из главных героев встречи стал голкипер Игорь Шестёркин, который просто деморализовал противника своей безупречной игрой. Так, во втором периоде он феноменальным образом справился с кистевым броском Томаса Татара, а спустя всего несколько минут не позволил отличиться Джеку Хьюзу, который бросал справа, казалось, наверняка. Всего же россиянин отразил 27 из 28 бросков по своим воротам, не совладав лишь с буллитом за 166 секунд до конца матча, исход которого был уже очевиден. После игры Игорь был признан второй звездой. А лучшим игроком назвали оформившего дубль Криса Крайдера.

А начался матч с эффектного гола недавнего новичка «Рейнджерс» Владимира Тарасенко. Уже на пятой минуте нападающий протащил шайбу по правому борту и накрутил в чужой зоне сразу двух защитников, после чего ненадолго расстался с ней, а получив вновь, отправил низом в дальний угол мимо Витека Ванечека. Отдельной похвалы заслужил в этом эпизоде Артемий Панарин, который сначала невольно отпасовал на К’Андре Миллера, а затем в момент ответной передачи эффектно подпрыгнул, осознавая, что соотечественник находится за спиной в более выгодном положении.

Этот гол стал для Тарасенко первым в плей-офф за «Рейнджерс», а всего на его счету уже 42 заброшенные шайбы в кубковых матчах НХЛ. Теперь он делит четвёртую строчку в списке лучших снайперов плей-офф за последние 10 лет с Александром Овечкиным. Выше находятся только Джо Павелски (44 гола), Ондржей Палат (48) и Никита Кучеров (53).

Таким образом, Тарасенко присоединился к Кириллу Капризову, который открыл счёт российским голам в Кубке Стэнли накануне. Его «Миннесота» вырвала победу у «Далласа» лишь во втором овертайме, а 25-летний нападающий забросил свою 10-ю шайбу в плей-офф всего за 14 матчей. По скорости достижения этой отметки он входит в десятку лучших игроков лиги, а среди россиян лучший старт демонстрировал лишь тот же Тарасенко, которому для 10 голов хватило 12 игр.

Между тем Панарин записал на свой счёт ещё один ассист, поучаствовав во втором голе «Рейнджерс», который случился в середине первого периода. Россиянин отдал передачу Адаму Фоксу, который, в свою очередь, сбросил на пятак Крайдеру. Благодаря этой шайбе американец стал единоличным обладателем клубного рекорда по количеству голов в плей-офф. Для Криса она 35-я по счёту, ранее он делил первое место с легендарным Родом Жильбером.

Три очка Кучерова

Не менее яркую победу в первом матче одержала «Тампа», которая буквально смяла «Торонто» на его площадке. Счёт 7:3 говорит сам за себя. Примечательно, что так много на старте плей-офф «Лайтнинг» не забивали ещё никогда. Третьей звездой встречи был признан Никита Кучеров, который записал в свой актив три очка — гол и две передачи.

В карьере российского нападающего это уже 21-я игра плей-офф с такой результативностью, что позволило ему обойти Яромира Ягра и разделить четвёртое место в истории НХЛ по этому показателю с Денисом Савардом. Выше них только Яри Курри (28 матчей), Марк Мессье (30) и легендарный Уэйн Гретцки (59). Кроме того, Кучеров — лишь 19-й игрок лиги, который набирал несколько очков как минимум в 45 встречах Кубка Стэнли. При этом из действующих хоккеистов больше таких игр только у Евгения Малкина (53) и Сидни Кросби (67), которые нынешний розыгрыш плей-офф, увы, пропускают.

А заброшенная в ворота «Торонто» шайба стала для Никиты 53-й в карьере, и тут он также продолжает переписывать рекорды лиги. Теперь россиянин занимает пятое место по количеству голов среди активных игроков, уступая лишь Павелски (64), Малкину (67), Кросби (71) и Овечкину (72).

Гол у Кучерова вышел весьма эффектным. Под занавес первого периода «Тампа» уже вела в счёте 2:0 и получила численный перевес. Россиянин, получив шайбу от соотечественника Михаила Сергачёва в правом круге вбрасывания, не стал откладывать дело в долгий ящик и мгновенно бросил. Вратарь «Торонто» Илья Самсонов оказался застигнут врасплох и не успел среагировать.

В целом игра для российского голкипера сложилась не слишком удачно, и на третий период, когда гости вели 6:2, главный тренер «Лифс» Киф Шелдон отправил его на скамейку запасных, выпустив Джозефа Уолла. Как пояснил позже специалист, Илья довольно сильно нервничал в этом матче, а защитники сыграли слишком слабо, чтобы подстраховать своего стража ворот. При этом стоит отметить, что «Тампа» реализовала четыре большинства.

Для голкипера «Лайтнинг» Андрея Василевского, напротив, этот матч стал очередной запоминающейся вехой. Он в сотый раз вышел на игру плей-офф в стартовом составе, а общая победа стала для него 62-й в карьере. Лишь пять вратарей в истории лиги побеждали больше в плей-офф при аналогичных условиях. Лучший по этому показателю — Билли Смит, легенда «Айлендерс» из 1980-х, с 74 выигрышами. И пусть сохранить в неприкосновенности ворота Андрею не удалось, он совершил в общей сложности 28 сейвов.

Передачи Наместникова и Барбашёва и сенсация от «Кракена»

Не обошлось без результативных действий россиян и ещё в одном матче дня, где встречались «Вегас» и «Виннипег».

Начало игры осталось за гостями, которые вышли вперёд благодаря голу Кайла Коннора в первом периоде, а затем удвоили преимущество усилиями Пьер-Люка Дюбуа в начале второго. За четыре минуты до следующего перерыва хозяевам удалось отквитать одну шайбу, и активное участие во взятии ворот принял Иван Барбашёв. Он протащил шайбу по левому борту и выдал практически идеальный пас на Вильяма Карлссона. Однако переломить ход матча «Вегасу» не удалось. В третьем игровом отрезке они пропустили ещё три безответные шайбы, в одной из которых принял участие Владислав Наместников. Он ассистировал Адаму Лаури в заключительной атаке, после которой установился окончательный счёт — 5:1 в пользу гостей.

Немало удивил любителей хоккея результат встречи между «Колорадо» и «Сиэтлом». Однозначным фаворитом этого матча был действующий обладатель Кубка Стэнли, однако подопечные Джареда Беднара преподнесли своим фанатам неприятный сюрприз, уступив на своём льду 1:3 дебютанту плей-офф. Не спасли команду даже отчаянные усилия голкипера Александра Георгиева, который впервые в карьере вышел на матч плей-офф в стартовом составе. Россиянин отразил 27 бросков по своим воротам, но для победы этого не хватило.

Что до «Кракена», то они стали первой командой в лиге, которая взяла верх над действующим чемпионом в дебютном матче нокаут-раунда — прежде новички никогда не шумели так громко.