Кожевников назвал хоккеиста, готового к отъезду в НХЛ в следующем сезоне

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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказал мнение, что нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков готов к выступлению в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) со следующего сезона.
Кожевников назвал хоккеиста, готового к отъезду в НХЛ в следующем сезоне
  • РИА Новости

«Кто из российских игроков потенциально готов к отъезду в НХЛ в следующем сезоне? По большому счёту я вижу только одного — Воронкова. Мы не знаем, сколько у нас талантливых игроков. Кто-то уезжает туда и закрепляется, а некоторые возвращаются, ничего не получается, причём у хороших игроков», — цитирует Кожевникова Legalbet.

Он также подчеркнул, что в России много талантливых хоккеистов, но на данный момент они не готовы к выступлению в НХЛ.

В сезоне-2022/23 регулярного чемпионата КХЛ форвард провёл 54 матча за команду из Татарстана, забросил 18 шайб и сделал 13 результативных передач.

Ранее Кожевников предложил увеличить количество клубов в КХЛ.

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