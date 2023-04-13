Кожевников предложил увеличить количество клубов в КХЛ

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников отреагировал на включение тольяттинской «Лады» в состав участников Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2023/24.
Кожевников предложил увеличить количество клубов в КХЛ
  • РИА Новости

«Риск финансовых проблем у «Лады» остаётся. Но всё равно здорово, что клуб допустили в КХЛ. В Тольятти хорошая школа, значит, и отдача будет значимая. А уменьшать количество команд я бы не стал. Считаю, напротив, нужно увеличивать число участников и, соответственно, матчей, расширять географию КХЛ. Чтобы у нас было больше талантливых хоккеистов, которые могли бы расти в этих клубах. А с деньгами риски всегда были, есть и будут. Не нужно этого бояться», — заявил RT Кожевников.

Ранее Кожевников заявил, что перекрёстный формат в КХЛ может заинтересовать зрителей.

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