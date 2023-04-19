Три очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Торонто» в первом матче плей-офф НХЛ

В первом матче 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Торонто Мэйпл Лифс».

Встреча в Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк Арена» завершилась со счётом 7:3.

В составе победителей российский нападающий Никита Кучеров забил гол и сделал две результативные передачи. Его соотечественник и партнёр по команде Михаил Сергачёв отметился голевым пасом.

Таким образом, счёт в серии — 1-0 в пользу «Тампы».

Ранее сообщалось, что 35 сейвов Ильи Сорокина не спасли «Айлендерс» от поражения в матче с «Каролиной» в плей-офф НХЛ.