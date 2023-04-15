Без надежд на Кубок Стэнли: кто из российских звёзд не выступит в плей-офф НХЛ, помимо Малкина и Овечкина

В НХЛ завершился регулярный чемпионат, по итогам которого определились 16 команд — участниц розыгрыша Кубка Стэнли. При этом впервые с 2006 года плей-офф пройдёт без участия двух российских звёзд лиги — Евгения Малкина и Александра Овечкина, чьи «Питтсбург» и «Вашингтон» не сумели попасть в восьмёрку сильнейших на Востоке. В связи с этим, RT составил символическую сборную из 12 отечественных хоккеистов, которые не смогут побороться за трофей.

Голкиперы

Даниил Тарасов («Коламбус Блю Джекетс), Иван Просветов («Аризона Койотис»).

Главные звёзды российского вратарского цеха демонстрировали великолепную игру в прошедшем сезоне и благодаря этому не только вошли в список главных претендентов на «Везина Трофи», но и помогли своим коллективам завоевать путёвку в плей-офф НХЛ. За бортом розыгрыша Кубка Стэнли остались преимущественно молодые отечественные голкиперы, которые лишь начинают путь в заокеанской лиге и пока не могут похвастаться ни впечатляющими цифрами, ни доверием тренеров. В сумме Даниил Тарасов, Иван Просветов, Ярослав Аскаров и Антон Худобин провели всего 26 матчей в регулярке, причём на долю двух последних пришлись лишь два из них.

Но если выбранный на драфте 2020 года Аскаров ожидаемо не смог выиграть конкуренцию у более опытных конкурентов из «Нэшвилла», а 36-летний Антон Худобин изначально приходил на роль резервного голкипера в «Чикаго», то Тарасов и Просветов хоть и изредка, но получали шанс проявить себя. И хотя пропустили в общей сложности 85 шайб, временами смотрелись неплохо. В середине марта Иван сначала выдал феерию в противостоянии с «Нэшвиллом», где отразил 39 бросков и стал первой звездой, потом стал одним из главных творцов победы над «Ванкувером». А два дня спустя был великолепен во встрече с «Чикаго», завершив её с 94,1% сейвов.

Что касается Тарасова, то он таких шоу не устраивал, но в целом появлялся на льду чаще и был более стабилен. Поэтому именно он стал лучшим как по проценту отражённых бросков (89,2%), так и по коэффициенту надёжности (3,91) среди не попавших в плей-офф российских вратарей. И есть вероятность, что в следующем году его позиции в «Коламбусе» будут ещё крепче. Йоонас Корписало ещё по ходу первенства был обменян в «Лос-Анджелес», а у главных сменщиков Элвиса Мерзликина в лице Джона Гиллиса и Майкла Хатчинсона истекают контракты. И с учётом их выступлений они вполне могут быть не продлены.

Защитники

Иван Проворов («Филадельфия Флайерз»), Никита Задоров («Калгари Флэймз»), Артём Зуб («Оттава Сенаторз»), Илья Любушкин («Баффало Сэйбрз»).

В прошедшем сезоне Иван Проворов стал если не лучшим, то самым обсуждаемым российским защитником НХЛ. Его отказ надевать форму с ЛГБТ-символикой на раскатке стал прецедентом, после чего многие другие команды лиги стали игнорировать подобные акции. А сам хоккеист «Флайерз» ещё больше укрепился в статусе звезды. Так, сразу после того инцидента свитеры с его фамилией были раскуплены в онлайн-магазинах.

При этом на самом льду у Проворова не всегда ладилось. С точки зрения набора очков он провёл один из худших сезонов за последнее время, ограничившись лишь шестью голами и 21 передачей в 82 встречах. И второй год подряд завершил чемпионат с худшим показателем полезности среди отечественных представителей обороны. Если в 2022-м тот составлял «-20», то на этот раз был не сильно лучше («-17»). Тем не менее это не помешало ему стать третьим лучшим российским бомбардиром среди представителей своего амплуа и четвёртый раз в карьере получить награду лучшему защитнику «Филадельфии» — трофей Барри Эшби. Его он брал в период с 2018 по 2020-й, в прошлом же году приз достался Трэвису Санхайму.

В минувшем турнире Никита Задоров также не демонстрировал запредельной результативности. В 82 матчах он довольствовался лишь 21 (14 + 7) очком, одну седьмую которых настрелял в заключительной игре с «Сан-Хосе». Там он разразился тремя шайбами и стал лишь 13-м защитником в истории лиги, оформившим натуральный хет-трик. Но при этом был крайне важен для коллектива. При нём «Калгари» забили на десять голов в равных составах больше, чем пропустили. Для сравнения: выше этот показатель лишь у Дмитрия Орлова, по ходу регулярки пополнившего состав неудержимого «Бостона» («+12»), а также Александра Романова из «Айлендерс» и Михаила Сергачёва из «Тампы» (у обоих — «+13»).

На две оставшиеся позиции в обороне могли претендовать сразу трое исполнителей. С одной стороны, Дмитрий Куликов набрал больше очков (16) и до последнего боролся за путёвку в плей-офф с «Питтсбургом», но не смог решить задачу, ради которой его и обменивал клуб из Пенсильвании. При нём оборона не стала сильно крепче, подтверждением чему является отрицательный «плюс-минус» («-2») — и это всего за шесть встреч. А если прибавить к этому 61 игру за «Анахайм», то он станет ещё менее презентабельным («-13»).

В отличие от него, Илья Любушкин и Артём Зуб были чуть менее продуктивны (14 и 10 очков соответственно), зато лучше выполняли главную функцию — не позволяли оппоненту так часто поражать ворота своей команды. В итоге у защитника «Аризоны» показатель полезности составил всего «-2», а у хоккеиста «Оттавы» — «+2». А мог быть ещё выше, если бы тот не пропустил почти месяц из-за травмы. В декабрьском противостоянии с «Рейнджерс» он получил перелом челюсти. Правда, это не помешало ему спустя пару недель подписать четырёхлетний контракт с «Сенаторз» на общую сумму $18,4 млн. И это лишний раз говорит о доверии к нему со стороны клуба.

Нападающие

Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»), Александр Овечкин, Евгений Кузнецов (оба —«Вашингтон Кэпиталз»), Андрей Кузьменко («Ванкувер Кэнакс»), Павел Бучневич («Сент-Луис Блюз»), Александр Барабанов («Сан-Хосе Шаркз»).

Что касается атакующей линии, то в этот раз она получилась как никогда звёздной. И причина тому в провалах «Питтсбурга» и «Вашингтона», впервые с 2006 года синхронно не сумевших квалифицироваться в розыгрыш Кубка Стэнли. И это несмотря на старания Евгения Малкина и Александра Овечкина, выдавших отличные сезоны. Оба набирали в среднем чуть более одного очка за игру, при этом форвард «Пингвинз» провёл 1000-й матч в НХЛ и впервые с 2018 года преодолел отметку в 80 результативных баллов, а нападающий «Кэпиталз» — в рекордный, 13-й раз наколотил более 40 голов за регулярку. До настоящего момента он делил первое место с Уэйном Гретцки, за главным снайперским достижением которого продолжает охоту.

Поэтому ни Малкина, ни Овечкина в полной мере нельзя винить в провалах своих коллективов. Что «Питтсбург», что «Вашингтон» переживают смену поколений и пока не могут подобрать достойный состав, чтобы их звёзды не проводили заключительные этапы своих карьер в сражениях за седьмое-восьмое места в Восточной конференции. При этом если первые хотя бы сохранили состав и упустили путёвку в плей-офф лишь из-за обидных осечек с аутсайдерами, то вторые — избавились от ряда старожилов и фактически спровоцировали перестройку.

Но если от постаревших и утративших былую мощь «Пингвинз» и «Кэпиталз» можно было ожидать провала, то «Кэнакс» обладали всеми необходимыми ресурсами для попадания в число 16 сильнейших по итогам первенства. Особенно в свете того, что к уже имеющимся звёздам добавился Андрей Кузьменко, сходу ставший одним из лидеров канадского коллектива. В свой первый же год в лиге тот настрелял 39 голов и 35 передач, благодаря чему не только обновил рекорды франшизы по голам и очкам среди новичков, но и занял шестое место в списке лучших отечественных бомбардиров НХЛ. И тем самым спровоцировал руководство «Ванкувера» расстаться со своим лучшим снайпером Бо Хорватом. После подписания контракта с россиянином, на продление соглашения с канадцем банально не осталось средств.

Примечательно, что позади Кузьменко в списке расположился ещё один хоккеист, не получивший возможности побороться за Кубок Стэнли. Ещё в прошлом соревновательном году Павел Бучневич выводил «Сент-Луис» во второй раунд плей-офф и помогал ему навязывать борьбу будущему обладателю трофея — «Колорадо», а в нынешнем с «Блюз» произошло что-то невероятное. Уже по ходу первого месяца регулярки подопечные Крэйга Берюбе выдали серию из восьми поражений подряд и впоследствии так и не смогли полностью прийти в себя. Как итог, лишь 12-е место на Западе и 14-очковое отставание от финишировавшего восьмым «Виннипега».

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При этом именно Бучневич был светлым пятном в составе «Сент-Луиса». Он не только набрал 67 очков в 63 матчах, но и стал единственным из топ-10 лучших бомбардиров команды, оказавшимся в «плюсе» по итогам чемпионата («+14»). Все остальные, включая лидера рейтинга Джордана Кайру (37 + 36), завершили его с отрицательным показателем полезности. У того же канадца он составил аж «-38», недалеко ушли Брэйден Шенн и Тори Круг.

Примерно в такой же ситуации оказались и два других звёздных россиянина. Евгений Кузнецов стал третьим по очкам в «Вашингтоне» (12 + 43), а Александр Барабанов и вовсе выдал самую продуктивную регулярку в карьере (15 + 32), однако назвать их выступление однозначно успешным всё же не получается. Ведь с ними на льду коллективы пропускали значительно больше, чем забивали («-30» и «-26» соответственно). Нападающий «Кэпиталз» и вовсе стал наименее «полезным» в своей команде, и это уже о чём-то говорит.

Безусловно, оценивать успехи спортсмена в сезоне, основываясь исключительно на этом пункте статистики, нельзя. И это частично подтверждают слухи, окружающие обоих игроков. Если в «Сан-Хосе» якобы высоко оценивают Барабанова и не намерены отпускать, то возможный обмен Кузнецова активно обсуждают в СМИ на протяжении последних пары лет. И есть основания полагать, что летом вновь пойдут разговоры о его уходе.