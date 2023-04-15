Без надежд на Кубок Стэнли: кто из российских звёзд не выступит в плей-офф НХЛ, помимо Малкина и Овечкина
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Голкиперы
Даниил Тарасов («Коламбус Блю Джекетс), Иван Просветов («Аризона Койотис»).
Главные звёзды российского вратарского цеха демонстрировали великолепную игру в прошедшем сезоне и благодаря этому не только вошли в список главных претендентов на «Везина Трофи», но и помогли своим коллективам завоевать путёвку в плей-офф НХЛ. За бортом розыгрыша Кубка Стэнли остались преимущественно молодые отечественные голкиперы, которые лишь начинают путь в заокеанской лиге и пока не могут похвастаться ни впечатляющими цифрами, ни доверием тренеров. В сумме Даниил Тарасов, Иван Просветов, Ярослав Аскаров и Антон Худобин провели всего 26 матчей в регулярке, причём на долю двух последних пришлись лишь два из них.
Но если выбранный на драфте 2020 года Аскаров ожидаемо не смог выиграть конкуренцию у более опытных конкурентов из «Нэшвилла», а 36-летний Антон Худобин изначально приходил на роль резервного голкипера в «Чикаго», то Тарасов и Просветов хоть и изредка, но получали шанс проявить себя. И хотя пропустили в общей сложности 85 шайб, временами смотрелись неплохо. В середине марта Иван сначала выдал феерию в противостоянии с «Нэшвиллом», где отразил 39 бросков и стал первой звездой, потом стал одним из главных творцов победы над «Ванкувером». А два дня спустя был великолепен во встрече с «Чикаго», завершив её с 94,1% сейвов.
Что касается Тарасова, то он таких шоу не устраивал, но в целом появлялся на льду чаще и был более стабилен. Поэтому именно он стал лучшим как по проценту отражённых бросков (89,2%), так и по коэффициенту надёжности (3,91) среди не попавших в плей-офф российских вратарей. И есть вероятность, что в следующем году его позиции в «Коламбусе» будут ещё крепче. Йоонас Корписало ещё по ходу первенства был обменян в «Лос-Анджелес», а у главных сменщиков Элвиса Мерзликина в лице Джона Гиллиса и Майкла Хатчинсона истекают контракты. И с учётом их выступлений они вполне могут быть не продлены.
Защитники
Иван Проворов («Филадельфия Флайерз»), Никита Задоров («Калгари Флэймз»), Артём Зуб («Оттава Сенаторз»), Илья Любушкин («Баффало Сэйбрз»).
В прошедшем сезоне Иван Проворов стал если не лучшим, то самым обсуждаемым российским защитником НХЛ. Его отказ надевать форму с ЛГБТ-символикой на раскатке стал прецедентом, после чего многие другие команды лиги стали игнорировать подобные акции. А сам хоккеист «Флайерз» ещё больше укрепился в статусе звезды. Так, сразу после того инцидента свитеры с его фамилией были раскуплены в онлайн-магазинах.
При этом на самом льду у Проворова не всегда ладилось. С точки зрения набора очков он провёл один из худших сезонов за последнее время, ограничившись лишь шестью голами и 21 передачей в 82 встречах. И второй год подряд завершил чемпионат с худшим показателем полезности среди отечественных представителей обороны. Если в 2022-м тот составлял «-20», то на этот раз был не сильно лучше («-17»). Тем не менее это не помешало ему стать третьим лучшим российским бомбардиром среди представителей своего амплуа и четвёртый раз в карьере получить награду лучшему защитнику «Филадельфии» — трофей Барри Эшби. Его он брал в период с 2018 по 2020-й, в прошлом же году приз достался Трэвису Санхайму.
В минувшем турнире Никита Задоров также не демонстрировал запредельной результативности. В 82 матчах он довольствовался лишь 21 (14 + 7) очком, одну седьмую которых настрелял в заключительной игре с «Сан-Хосе». Там он разразился тремя шайбами и стал лишь 13-м защитником в истории лиги, оформившим натуральный хет-трик. Но при этом был крайне важен для коллектива. При нём «Калгари» забили на десять голов в равных составах больше, чем пропустили. Для сравнения: выше этот показатель лишь у Дмитрия Орлова, по ходу регулярки пополнившего состав неудержимого «Бостона» («+12»), а также Александра Романова из «Айлендерс» и Михаила Сергачёва из «Тампы» (у обоих — «+13»).
На две оставшиеся позиции в обороне могли претендовать сразу трое исполнителей. С одной стороны, Дмитрий Куликов набрал больше очков (16) и до последнего боролся за путёвку в плей-офф с «Питтсбургом», но не смог решить задачу, ради которой его и обменивал клуб из Пенсильвании. При нём оборона не стала сильно крепче, подтверждением чему является отрицательный «плюс-минус» («-2») — и это всего за шесть встреч. А если прибавить к этому 61 игру за «Анахайм», то он станет ещё менее презентабельным («-13»).
В отличие от него, Илья Любушкин и Артём Зуб были чуть менее продуктивны (14 и 10 очков соответственно), зато лучше выполняли главную функцию — не позволяли оппоненту так часто поражать ворота своей команды. В итоге у защитника «Аризоны» показатель полезности составил всего «-2», а у хоккеиста «Оттавы» — «+2». А мог быть ещё выше, если бы тот не пропустил почти месяц из-за травмы. В декабрьском противостоянии с «Рейнджерс» он получил перелом челюсти. Правда, это не помешало ему спустя пару недель подписать четырёхлетний контракт с «Сенаторз» на общую сумму $18,4 млн. И это лишний раз говорит о доверии к нему со стороны клуба.
Нападающие
Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»), Александр Овечкин, Евгений Кузнецов (оба —«Вашингтон Кэпиталз»), Андрей Кузьменко («Ванкувер Кэнакс»), Павел Бучневич («Сент-Луис Блюз»), Александр Барабанов («Сан-Хосе Шаркз»).
Что касается атакующей линии, то в этот раз она получилась как никогда звёздной. И причина тому в провалах «Питтсбурга» и «Вашингтона», впервые с 2006 года синхронно не сумевших квалифицироваться в розыгрыш Кубка Стэнли. И это несмотря на старания Евгения Малкина и Александра Овечкина, выдавших отличные сезоны. Оба набирали в среднем чуть более одного очка за игру, при этом форвард «Пингвинз» провёл 1000-й матч в НХЛ и впервые с 2018 года преодолел отметку в 80 результативных баллов, а нападающий «Кэпиталз» — в рекордный, 13-й раз наколотил более 40 голов за регулярку. До настоящего момента он делил первое место с Уэйном Гретцки, за главным снайперским достижением которого продолжает охоту.
Поэтому ни Малкина, ни Овечкина в полной мере нельзя винить в провалах своих коллективов. Что «Питтсбург», что «Вашингтон» переживают смену поколений и пока не могут подобрать достойный состав, чтобы их звёзды не проводили заключительные этапы своих карьер в сражениях за седьмое-восьмое места в Восточной конференции. При этом если первые хотя бы сохранили состав и упустили путёвку в плей-офф лишь из-за обидных осечек с аутсайдерами, то вторые — избавились от ряда старожилов и фактически спровоцировали перестройку.
Но если от постаревших и утративших былую мощь «Пингвинз» и «Кэпиталз» можно было ожидать провала, то «Кэнакс» обладали всеми необходимыми ресурсами для попадания в число 16 сильнейших по итогам первенства. Особенно в свете того, что к уже имеющимся звёздам добавился Андрей Кузьменко, сходу ставший одним из лидеров канадского коллектива. В свой первый же год в лиге тот настрелял 39 голов и 35 передач, благодаря чему не только обновил рекорды франшизы по голам и очкам среди новичков, но и занял шестое место в списке лучших отечественных бомбардиров НХЛ. И тем самым спровоцировал руководство «Ванкувера» расстаться со своим лучшим снайпером Бо Хорватом. После подписания контракта с россиянином, на продление соглашения с канадцем банально не осталось средств.
Примечательно, что позади Кузьменко в списке расположился ещё один хоккеист, не получивший возможности побороться за Кубок Стэнли. Ещё в прошлом соревновательном году Павел Бучневич выводил «Сент-Луис» во второй раунд плей-офф и помогал ему навязывать борьбу будущему обладателю трофея — «Колорадо», а в нынешнем с «Блюз» произошло что-то невероятное. Уже по ходу первого месяца регулярки подопечные Крэйга Берюбе выдали серию из восьми поражений подряд и впоследствии так и не смогли полностью прийти в себя. Как итог, лишь 12-е место на Западе и 14-очковое отставание от финишировавшего восьмым «Виннипега».
При этом именно Бучневич был светлым пятном в составе «Сент-Луиса». Он не только набрал 67 очков в 63 матчах, но и стал единственным из топ-10 лучших бомбардиров команды, оказавшимся в «плюсе» по итогам чемпионата («+14»). Все остальные, включая лидера рейтинга Джордана Кайру (37 + 36), завершили его с отрицательным показателем полезности. У того же канадца он составил аж «-38», недалеко ушли Брэйден Шенн и Тори Круг.
Примерно в такой же ситуации оказались и два других звёздных россиянина. Евгений Кузнецов стал третьим по очкам в «Вашингтоне» (12 + 43), а Александр Барабанов и вовсе выдал самую продуктивную регулярку в карьере (15 + 32), однако назвать их выступление однозначно успешным всё же не получается. Ведь с ними на льду коллективы пропускали значительно больше, чем забивали («-30» и «-26» соответственно). Нападающий «Кэпиталз» и вовсе стал наименее «полезным» в своей команде, и это уже о чём-то говорит.
Безусловно, оценивать успехи спортсмена в сезоне, основываясь исключительно на этом пункте статистики, нельзя. И это частично подтверждают слухи, окружающие обоих игроков. Если в «Сан-Хосе» якобы высоко оценивают Барабанова и не намерены отпускать, то возможный обмен Кузнецова активно обсуждают в СМИ на протяжении последних пары лет. И есть основания полагать, что летом вновь пойдут разговоры о его уходе.