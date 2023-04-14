Ассистентские дубли Кузьменко и Сергачёва, два очка Орлова и пас Овечкина: чем запомнился последний день регулярки НХЛ

Михаил Сергачёв помог Брэйдену Пойнту оформить дубль в матче с «Детройтом» и занял восьмое место в ряду лучших ассистентов регулярного чемпионата НХЛ среди защитников, а Андрей Кузьменко отметился двумя передачами во встрече с «Аризоной». Восстановившийся после травмы Александр Овечкин записал на свой счёт результативный пас в игре с «Нью-Джерси», а его бывший партнёр по «Вашингтону» Дмитрий Орлов набрал два очка в противостоянии с «Монреалем». В свою очередь, Артемий Панарин забросил 100-ю шайбу за «Рейнджерс», а Иван Проворов исполнил шедевр в овертайме с «Чикаго».

Возвращение Овечкина

Одно из главных событий заключительного дня регулярного чемпионата НХЛ обещало состояться в рамках матча двух представителей Восточной конференции — «Вашингтона» и «Нью-Джерси». Пропустивший три встречи из-за травмы Александр Овечкин вернулся в строй и принял участие в раскатке перед противостоянием с «Девилз», тем самым фактически проанонсировав своё возвращение на лёд. В итоге, российский капитан «столичных» вышел в одном звене с Никласом Бекстрёмом и Крэйгом Смитом и даже отметился пасом, но назвать его выступление триумфальным не получается. И на это есть пара причин.

Одна из них заключается в обидном поражении «Кэпиталз», на минорной ноте завершивших один из своих худших сезонов за последние годы. Они впервые с 2014 года не смогли квалифицироваться в плей-офф и наверняка хотели порадовать своих болельщиков победой над одной из сильнейших команд Востока. И поначалу всё складывалось идеально. Уже к началу второго периода хозяева вели с разницей в три шайбы и могли сосредоточиться на удержании счёта, но не преуспели. До конца основного времени подопечные Питера Лавиолетта дали визави восстановить паритет, а за 27 секунд до конца овертайма пропустили четвёртый раз подряд. Трое полевых хоккеистов «Вашингтона» не только не сделали ничего, чтобы остановить прорыв Люка Хьюза к воротам, но и позволили ему сыграть на добивании. И одним из них был именно Овечкин.

В итоге, Александр провёл на льду около 20 минут и вновь оказался в «минусе» по итогам встречи («-2»), а также не сумел пополнить снайперский счёт и сделать ещё один шаг на пути к покорению рекорда Уэйна Гретцки. Однако и с пустыми руками он не ушёл. Россиянин помог забить Расмусу Сандину и достиг отметки в 33 передачи за чемпионат. Правда, для него самого это вряд ли стало утешением.

Бенефисы Кузьменко и Сергачёва

В отличие от «Вашингтона», проваливший регулярку «Ванкувер» всё же сумел преподнести своим болельщикам хоть и небольшой, но подарок. Хотя и был очень близок к тому, чтобы повторить судьбу коллег из столицы США. Подопечные Рика Токкета также позволили оппонентам из «Аризоны» отыграться с 1:4 и довести матч до овертайма, но там всё же были сильнее (5:4). И благодаря этому оторвались от «Сент-Луиса», финишировав на 11-й строчке в таблице Запада.

Успех «Кэнакс» во многом стал возможен благодаря яркой игре Конора Гарланда, оформившего хет-трик. Причём два из трёх голов он забил при поддержке Андрея Кузьменко. И если в создании первого из них его заслуга была минимальна — россиянин лишь доставил шайбу в зону соперника в ходе розыгрыша большинство, после чего основную работу проделал Энтони Бовилье, то второй во многом стал следствием его удачных действий. Именно он здорово развил атаку гостей и фактически вывел на ударную позицию Кайла Берроуза, под «выстрел» которого американец подставил клюшку.

Таким образом, Кузьменко в шестой раз оформил ассистентский дубль и закончил сезон в ранге четвёртого лучшего бомбардира «Ванкувера» (39 + 35). Выше него оказались лишь Куинн Хьюз (7 + 69), Джей Ти Миллер (32 + 50) и Элиас Петтерсон (39 + 63). И не исполнись ему 26 лет на момент старта первенства, он был бы с запасом главным претендентом на награду лучшему новичку — «Колдер Трофи». Но из-за особенностей регламента тот скорее всего достанется Мэтти Бенирсу, набравшему почти на два десятка очков меньше (24 + 33).

Триумфально чемпионат завершила и «Тампа», на своём льду не оставившая камня на камне от «Детройта». Подопечные Джона Купера отправили в ворота оппонента пять безответных голов, а к двум из них были причастны российские легионеры. И вновь больший вклад внёс не один из лучших бомбардиров НХЛ Никита Кучеров, а Михаил Сергачёв. Если форвард ограничился лишь одной передачей, то защитник разразился двумя.

Сначала оба россиянина поучаствовали в реализации численного преимущества. Сергачёв вывел Кучерова на ударную позицию, а Брэйден Пойнт оказался расторопнее всех на пятаке и преуспел на добивании. А уже несколько минут спустя Михаил помог канадцу оформить дубль. Шикарным пасом из-за ворот он организовал контратаку «Лайтнинг», результатом которой стало попадание в пустой створ «Ред Уингз».

Благодаря этому Сергачёв не только стал вторым лучшим ассистентом команды (54), уступив Кучерову (83), но и занял восьмое место в списке лучших защитников-распасовщиков НХЛ. И это более чем выдающееся достижение. Так, год назад он расположился лишь на 34-й строчке.

В число лидеров по данному показателю вполне мог затесаться и Дмитрий Орлов, если бы его обмен в «Бостон» состоялся не в конце февраля, а раньше. На новом месте российский защитник раскрылся с новой стороны и за этот период разразился 17 (4 + 13) очками, что является 15-м результатом в лиге среди всех хоккеистов оборонительной линии. Очередную пару баллов он набрал в заключительном противостоянии турнира с «Монреалем», где не только выступил в роли «подносчика снарядов», но и забил сам.

В обоих случаях отличиться Орлову помогли его неожиданные и при этом своевременные подключения по левому флангу, ставившие в ступор хоккеистов «Канадиенс». В середине второго периода он переквалифицировался в крайнего форварда и мощнейшим броском под перекладину застал врасплох Сэма Монтембо, а за девять минут до финальной сирены ассистировал Давиду Пастрняку. И позволил тому сравняться с Кучеровым в таблице бомбардиров (оба — по 113). Правда, более высокое третье место чеху гарантировали его снайперские подвиги. Тот отметился 61 голом и уступил лишь неудержимому Коннору Макдэвиду, выдавшему один из лучших сезонов в истории (64 + 89).

Шедевры Панарина и Проворова

Порадовали своих персональных поклонников и другие российские легионеры. Так, Артемий Панарин хоть и не смог принести «Рейнджерс» победу в противостоянии с «Торонто» (2:3), оформил гол-красавец, ставший для него 100-м за нью-йоркцев. В ходе реализации большинства тот в стиле Овечкина остался в левом круге вбрасывания и мощнейшим щелчком вколотил шайбу в сетку. И благодаря этому не только стал третьей звездой матча, но и вырвался на чистое первое место в списке лучших бомбардиров команды (29 + 63), всего на одно очко обогнав Мику Зибанежада. Кстати, по результативным передачам он также стал лучшим, да ещё и с более солидным отрывом от ближайшего конкурента. Адам Фокс ассистировал партнёрам ровно 60 раз.

Под конец регулярки разыгрался и Иван Проворов. Двое суток назад он отметился двумя передачами, а на этот раз стал автором победной шайбы в овертайме. И та также получилась шедевральной. Хоккеист «Филадельфии» на скорости ворвался в зону «Чикаго», одним финтом убрал звёздного защитника Сета Джонса, после чего оставил не у дел и вратаря Алекса Стэлока. «Флайерз» выиграли (5:4) и подпортили Джонатану Тэйвзу прощание с родным клубом. После завершения первенства тот покидает «Блэкхокс», в стане которых провёл 15 сезонов и завоевал три Кубка Стэнли.

Знаменательным этот день стал и для Егора Соколова. Пять суток назад новобранец «Оттавы» забил первый гол в НХЛ, а сегодня записал на свой счёт первую передачу. Именно он помог Дилану Гэмбреллу восстановить паритет в матче с «Баффало», но победу одноклубникам принести не смог. Чего не скажешь о Якове Тренине. Во встрече с «Миннесотой» тот прервал «сухую» серию и тем самым позволил «Нэшвиллу» сломить сопротивление соперника.

К единственному точному броску «Далласа» во встрече с «Сент-Луисом» был причастен Евгений Дадонов. И хотя в итоге тот вошёл в протокол в качестве ассистента, изначально собирался быть включённым в него в ином статусе. Но его «выстрел» в упор пришёлся в штангу, после чего на добивании сработал Уайатт Джонстон.